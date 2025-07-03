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Татарстан выделит 9,2 млн рублей на освидетельствование

Татарстан выделит 9,2 млн рублей на материалы д...

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Власти Республики Татарстан выделят 9,2 млн рублей на закупку тестов, реактивов и расходных материалов для медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства финансов РТ.

Деньги будут направлены на обеспечение работы клинико-диагностической лаборатории Республиканского наркологического диспансера Минздрава Татарстана. Лаборатория занимается химико-токсикологическими исследованиями биологических образцов с целью выявления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в организме.

Полученные средства помогут обеспечить необходимыми материалами процедуры медицинского освидетельствования граждан на наличие опьянения.

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