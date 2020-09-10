В Казани мужчина в форме ГИБДД изнасиловал 13-летнюю девочку

В Казани мужчина, одетый в спецовку ОГИБДД, изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на юриста, сотрудничающего с "Зоной права".

По информации издания, вечером 29 августа мужчина, одетый в спецовку с надписью "ОГИБДД", помог девочке отбиться от бродячих собак и предложил довезти ее до дома. Вместо дома он увез подростка в березовую рощу в поселке Мирный и изнасиловал. Домой мужчина доставил пострадавшую только утром, где она рассказала о случившемся родителям. "Медиазона" также сообщает, что гражданина зовут Марсель Ильязов и он работает в ГБУ "Безопасность дорожного движения" водителем эвакуатора.

В полиции Татарстана дали официальный комментарий по поводу инцидента:

"МВД по Республике Татарстан официально заявляет, что мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней не имеет отношения к правоохранительным органам. Более того, сотрудники службы эвакуации не носят форму с надписью "ОГИБДД", - пояснили журналистам в пресс-службе.

Сообщается также, что Ильязов арестован на 2 месяца, возбуждено уголовное дело, ему может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы, на иждивении у него двое малолетних детей.