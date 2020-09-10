В Казани ищут мужчину, который угнал и поломал детский электромобиль

В Казани ищут мужчину, который взял без спроса и поломал детский электромобиль. Видеозапись с его участием появилась в социальных сетях.

Сообщается, что инцидент произошел в ЖК "Весна". На кадрах видно, что мужчина заходит в подъезд дома, выносит оттуда детский электромобиль, усаживается в него, пытается привести в движение. Затем мужчина практически переворачивает игрушку и в итоге вылазит из него.

Также в записи показаны последствия того, как неизвестный воспользовался электромобилем. В комментариях к посту казанцы иронизируют:

"Когда все детство мечтал о таком, увидел и не удержался. Алкоголь делает чудеса с людьми."