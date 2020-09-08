Казанцы пришли на помощь пенсионерке с дочерью, которых бывший муж-полицейский выгнал из дома

Ранее в редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Казани. Она, уже пенсионерка, вместе со своей 13-летней дочерью в один из дней оказались на улице. Бывший супруг - полицейский выгнал их из дома, не дав даже забрать документы и вещи. Целый год мама с дочкой провели в приюте, а когда пришло время съезжать - денежный вопрос встал особо открыто.

После выпуска материала неравнодушная жительница города Лилия Анасовна совершила два небольших перевода - всего по 500 рублей, однако Рушания смогла приобрести к 1 сентября для дочери новую белую блузку. В этом году девочка пошла в 7-ой класс.

"Как раз хотела купить Алине белую блузку на 1 сентября. Благодарю Вас и всех неравнодушных людей к нашей судьбе. Низкий поклон", - говорит женщина корреспонденту ProKazan.ru.

Она также сообщает, что удалось найти жилье - "дороговато, но недалеко до школы".

"Там пока газовая плита не работает и краны свинчены. Хозяйка сказала, что сделает. Пока нет никакой посуды совсем, подушек, одеял, постельного белья тоже нет. Буду просить людей. Как за все платить и за жилье и за кредит?" - все еще с недоумением оглядываясь на сложившуюся ситуацию рассказывает героиня.

Еще год назад Рушания не могла даже предположить, что окажется в таком возрасте на улице в стесненных обстоятельствах, а теперь привыкает жить по-новому.

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