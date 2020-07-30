"Сегодня ровно год, как он выгнал нас из дома", - с такой фразы начинается история, в которой оказалось замешано все: и домашнее насилие, и жизнь в приюте, и несовершеннолетняя дочь, которой "всем миром" собирали школьные принадлежности к сентябрю, и невозможность добиться соблюдения своих прав в суде и иных государственных структурах.

В редакцию женщина, уже несколько лет как пенсионерка, обратилась не лично. Юрист из небольшой конторы, взявшийся за дело, сделал это за нее - с просьбой поведать общественности о вопиющем случае несправедливости.

Он рассказал, что ровно год назад глава семейства, родной отец Алины (дочь - прим.ред.), выгнал их с матерью на улицу - в чем они были, без вещей и документов. С тех пор ни разу в квартиру попасть не удалось. Год они были вынуждены проживать в приюте на небольшую пенсию, однако 3 августа срок договора заканчивается - приют необходимо будет покинуть. Добиться вселения в квартиру за это время не удалось. Верховный суд Республики Татарстан вынес решение, согласно которому только у дочери остается право проживать в квартире. Тот факт, что отец - домашний тиран и никогда не принимал участия в воспитании Алины, оказался неучтенным. Менее чем через две недели мать и дочь окажутся на улице.

Корреспондент ProKazan.ru встретился с Рушанией Халимдаровой и Сергеем Давлетшиным, ее юридическим представителем, чтобы узнать подробности этой истории.

"Мне будет 59 лет будет в августе, - рассказывает Рушания, сидя за столом, полным бумаг с печатями. Все это - обращения, жалобы, заявления и другие неудачные попытки добиться справедливости в судах. - Многие думают, что я озорная и молодая, но у меня уже нет никакого здоровья. Я всю жизнь работала на химическом заводе. В 53 вышла на пенсию. Еще подрабатывала в Орифлейм, чтобы поднять Алинку. Ей сейчас 13. Времени на выяснение отношений с мужем у меня не было. Но я никак не ожидала, что через пару лет буду на волосок от того, чтобы стать бомжом".

Тебе надо - *** - ты и содержи

По словам Рушании, последние 10 лет ей приходилось самостоятельно заботиться о ребенке, так как муж не принимал в этом участия.

"Я полностью ее обеспечивала. Отец не оказывал никакой помощи, говорил : "Тебе надо - три буквы - ты и содержи!" Он вообще ничего не делал, просто просиживал штаны".

Женщина рассказывает, что у мужа юридическое образование. Он бывший сотрудник полиции, работал "следаком" в Московском и Кировском районах, "сам закрывал людей". Где-то в 2000 году его комиссовали из-за астмы по третьей группе инвалидности, которую согласно документам он получил в период прохождения службы.

"Он умело это подделал, ведь астма у него была еще в школе, и это знали все. У него отец умер от астмы. Однако он все же выбил себе пенсию. Сейчас она бессрочная, вот он и расслабился".

В 2015-2016 годах на эту пенсию за долги был наложен судебный запрет. Женщина вспоминает, какую хитрую схему благодаря знаниям из юридической сферы удалось придумать ее мужу.

"Он меня заставил сделать соглашение угрозами и домашним садизмом. Я тогда не знала о том, что ему пенсию нельзя самому получать, а само соглашение было будто бы для содержания Алины было. Мы пошли к нотариусу. Он сказал, ты сиди, кивай, ничего не говори. В итоге на пять лет он оформил на меня доверенность, чтобы я пенсию получала и отдавала деньги ему. Когда я поняла, чего он на самом деле добивался, то попыталась снять доверенность. Он просто меня избил и под конвоем снова привел к нотариусу. Там тогда девушка работала, Миляуша. Я к ней подошла, сказала: "Я не по своей воле пришла, он меня заставил!" Она сказала, что нужно было сразу к ней подойти, она бы кнопку нажала, и его увезли бы в участок. Но я понимала, что он вернется домой через пару часов и тогда уже просто меня изуродует. До домашнего насилия никому нет дела. Всем наплевать. Родственников у меня нет. Никто защитить меня не сможет. Я просто ей сказала, пока он деньги снимал, чтобы хоть кто-то знал".

У Рушании на руках множество заявлений. Все это - обращения в различные инстанции Татарстана

Завидный мужчина или домашний тиран?

Внешне благополучная картинка жизни - муж не пьет, не курит, занимается спортом - всегда вызывала зависть знакомых, и только семье было известно, как быстро этот человек превращается из завидного мужчины в агрессора в стенах квартиры.

"Люди думают: "Ой какой мужчина!" Они же не знают, что он домашний тиран, что он не содержит ребенка, нигде не работает", рассказывает пенсионерка.

В 2018 году от дочери Алины Рушания узнала, что у мужа другая женщина. Примерно с того времени глава семейства начал регулярно устраивать дома скандалы. Он выгонял Рушанию с ребенком на улицу, оскорблял, выбрасывал вещи в общий коридор.

"У нас с дочкой не было возможности нормально проживать в квартире. Он говорил, чтобы мы никуда из своей комнаты не выходили. Ставил тазики под дверь, чтобы было слышно, если дверь открыли, выбрасывал белье из стирки на пол, не давал готовить пищу. Мыться мы иногда месяц не могли, он сворачивал краники. У меня даже аудиозаписи есть наших скандалов. Я засовывала себе диктофон в штаны. Там слышно, как кричит Алинка, как я кричу. Мне сильно досталось, когда он однажды нашел этот диктофон".

Пенсионерка рассказывает, что 5 раз подавала в суд по поводу избиения. На сегодняшний день рассмотрено четыре из пяти дел, в трех из них дочь стала свидетелем. Все судмедэкспертизы Рушание удалось подтвердить, поэтому в итоге суд удовлетворил жалобы - вынес штрафы по 5-6 тысяч рублей.

Последнее дело, пятое - избиение в тот день, когда мужчина выгнал семью из дома - спустя год еще даже не рассмотрели.

"Я звонила полицейскому недавно. Он говорит, что мой бывший "не является". Я прямо опешила, говорю: "Вы хотите, чтобы я его привела на эти заседания? Он меня избил, и я же его должна привести, чтобы он выплатил штраф государству?" - плача, пытается договорить Рушания.

По словам юриста, мужчина несколько раз пытался обжаловать решение суда. Однако получил штраф еще больше - по 10 тысяч рублей за побой. Выплатил он их или нет, Рушание не известно.

Мужчина также привлекался и по статье 5.35 - ненадлежащее обращение с ребенком. Комиссия установила, что в квартире откручены краники для воды - бывший муж делал это для того, чтобы жена с дочерью не тратили "слишком много". Также было зафиксировано, что квартира нуждается в ремонте, а жена с дочерью со всеми своими вещами живут в небольшой комнате.

"ПДН его привлекли, но он же юрист, он писать умеет. Он писал на полицейских и остался белым и пушистым. Дело в итоге прекратилось", - вспоминает Рушания.

О том, почему не ушла сама от такой жизни, сейчас она уже говорит спокойно:

"Да, он издевался над нами, но у нас там были свои вещи, у ребенка там был стол для уроков, место для одежды и книг, все свое. Не богато, но все же. Да и куда мне идти? Моих родителей давно нет, родственников тоже нет, кроме дочери Алины. Нет никакого имущества или жилья ни на родине, ни в Казани, а пенсию по старости получаю малюсенькую - 12800. Разве этого хватит, чтобы еще и за жилье платить? Или мне ребенка на хлебе и воде держать? Она растущий организм, ей нужно полноценное питание".

"Совершенно голые. Я и ребенок"

7 мая 2019 года состоялся развод по инициативе мужа.

"Он решил окончательно выжить нас из квартиры, - рассказывает Рушания о ситуации после. - Например, перед тем как уйти к своей "тетеньке", он наказывал своей матери докладывать ему все: вдруг мы помылись или постирались? У тещи пенсия больше 30 тысяч, вот он ее и привез следить за нами. Как она приехала, он сразу приоделся, телефон новый купил. Ей нужен был теплый угол, а ему нужны были деньги, хотя до этого у них была война. А все из-за того, что в 2011 году он выписал родного брата из этой же квартиры вместе с несовершеннолетним сыном. Если бы его жена не взяла тогда ипотеку, они остались бы без жилья. И с нами он поступил так же, только нам идти некуда. Мы оказались совершенно голые. Я и ребенок".

Рушания трижды пыталась попасть в квартиру. На руках у нее - официально оформленные акты за подписями полиции, ПДН, соседей и учительницы Алины по французскому. Однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.

"Мы пытались вскрыть двери. Ремонтник взял вперед полторы тысячи, дверь первую, железную, вскрыл, а когда подошел ко второй, деревянной, кто-то ляпнул, что там старуха 85-ти летняя, моя теща. Он сразу инструменты сложил, испугался, что он дверь откроет, она в обморок упадет, получит приступ, а обвинят его, и ушел восвояси. Нет, нет, сказал, я на себя такую ответственность не беру. Я пыталась найти просто мужиков найти на улице. Все, как узнают, что дверь к моему мужу, отказываются со словами, что он бешеный, агрессивный, связываться с ним себе дороже. И ведь было слышно, что в квартире кто-то есть, Алина видела бабушку на балконе, просила открыть, но та вместо этого позвонила сыну. Все это было слышно под дверью. Похоже, он запретил ей открывать. Сам он тогда отдыхал в санатории в Санкт-Петербурге. А у меня все вещи, которые я нажила за свои 59 лет, вещи родителей, фотографии, даже документы находятся в квартире - полис, снилс, свидетельство о рождении ребенка - все в квартире. Я даже в больницу не могу обратиться - документы нужны. Мне пришлось два месяца ходить в футболке и джинсах. Июль, август, жара. Я в то время поняла, что много и не нужно. Стираешь футболку, надеваешь, пока идешь до остановки - она высыхает".

2 сентября 2019 года, когда Рушания собирала ребенка в школу всем миром, бывший муж еще раз поменял входную дверь.

"Мне уже было не до этого, - рассказывает мать. - У меня ребенок голый, а ему в школу, в шестой класс. От учительницы Алины родители одноклассников узнали о нашей ситуации и помогли. Одели дочку в в б/ушную одежду, дали с б/ушные школьные принадлежности и посадили за парту. У нее ничего не было, ни трусиков, ни рюкзака. Я Алине так и сказала: "Вырастешь, никогда не забывай людей, которые так помогли".

Администрация города: "Если у человека нет жилья, он в подвале будет жить"

Рушания неоднократно обращалась по этому вопросу в различные инстанции: к уполномоченному по правам ребенка, по правам человека, в отдел жилищной политики, в администрацию района и города, в пдн, в опеку, соц.защиты, в прокуратуру, в полицию.

"У меня горы заявлений. И все говорят - это решается в судебном порядке и все. Вот я и пошла подавать в суд. Муж подал встречный иск против вселения. Тогда я впервые узнала, что в августе 2019 года муж снял меня с регистрационного учета на основании решения суда от 2008 года. Ребенку тогда было 11 месяцев! Я даже не знала, что был суд, было вынесено решение! В самом решении даже написано, что повестки я не получала, что мое место жительства неизвестно, вынесено решение заочно. На протяжении 12 лет я не знала о существовании такого решения. Все это время я был в счете-фактуре и оплачивала коммунальные услуги. В сентябре он просто взял это заявление, пошел в ЖЭУ, снял меня с регистрационного учета, и я вмиг оказалась бомжом".

Сергей Давлетшин - юридический представитель Рушании

Юрист Сергей Давлетшин объясняет, что если человек не знает, что в отношении него принято заочное решение, в данном случае это выселение, и притом человек продолжает числиться в счет фактуре и оплачивать коммунальные услуги, то это есть нарушение данного суда.

23 января 2020 года Московский суд города Казани вынес решение о вселении Рушании и Алины в квартиру. Спустя несколько дней мужчина подал апелляционную жалобу в Верховный суд. По какой-то причине именно его заявление было удовлетворено.

"Я когда в Верховный суд пришла, у меня не было даже повестки на руках. Я "голая" пришла. И сказали, отложить нельзя, а потом я узнала, что такое право у меня было. Так и выходит, что мы своих прав не знаем! В суде все решилось за 10-15 минут. Такое ощущение, что это все вообще не читали. Там сидел мужчина и две женщины, перешучивались. Когда они решение озвучили на своем языке, я его вообще не поняла, спросила: "Простите, а вы сейчас что сказали?" Председатель ухмыльнулся, сказал: "Ребенок может вселяться, а вы нет". Я опешила: "А где я должна жить с ребенком?" На что мне заявили: "Идите к своему бывшему мужу и договаривайтесь, где вы будете жить с ребенком". Я пыталась возражать, ведь я в суд подала именно за тем, чтобы он решил эту проблему. Но мне лишь "указали" место: "Это ваша проблема. Мы здесь юридических консультаций не даем. Вопрос исчерпан". Я вышла и в конце коридора разрыдалась. Год прошел, я ничего не добилась! Сейчас лето закончится, осень. Куда идти? Мне еще дочь поднимать, чтобы она здоровая была, выучилась, могла сама зарабатывать. Это все будет нескоро. Все эти структуры - по правам ребенка, по правам человека, соц защита, опека - зачем они? Загидуллина Алия Рустемовна, заместитель главы администрации Морозова, заявила мне: "Если у человека нет жилья, он в подвале будет жить". То есть вы мне предлагаете с ребенком в подвале жить? Он будет ходить белый и пушистый, жить в трехкомнатной квартире, а мы с дочерью в подвале?"

"А как же я? Я ведь не собака!"

Рушания пыталась обратиться в жилищную контору, ведь квартира у мужа муниципальная, не приватизированная. Она рассчитывала, что сможет получить две небольшие комнаты взамен этого жилья, однако там сказали, что отдел жилищной политики сокращен, и теперь нет такого отдела, который бы занимался муниципальным жильем - только приватизированным.

"Он сам делить не будет, ему это не надо, - уверена пенсионерка. - И квартиру не будет приватизировать, потому что ребенку надо долю будет выделять. Ему это надо? Так выходит, что он вроде и не препятствует проживанию ребенка, но ведь он прекрасно понимает, что Алина не будет с ним жить. Я предлагала дочери там жить, но она отказывается".

Сейчас, если Рушания останется без жилья, ребенка заберут и поместят в государственный приют. Об этом женщину предупредила опека.

"И это после того, как он над нами издевался? - не может поверить Рушания. - А как же я? Я ведь не собака!" Как мне сказали в опеке: "А вы - идите, куда хотите”. И это в правовом государстве, где есть Конституция и права у человека! У меня есть право на жилище, но в итоге человек никак не защищен".

"Есть над чем задуматься, если главная инстанция Республики Татарстан отказывает во вселении, не учитывает права матери", - комментирует юридический представитель Рушании в суде Сергей Давлетшин.

"Я человек пенсионного возраста, - сокрушается женщина. - У меня на руках несовершеннолетний ребенок, за которого я несу ответственность. Получить работу на рынке я не могу молодые из моего приюта я не могу. Я вне конкуренции, я пенсионерка. Говорят - иди заработай. Куда я пойду? Мне говорят, вы нам по возрасту не подходите. Вы пенсионерка, у вас же итак уже есть пенсия. Дворником я не могу работать. За годы работы на вредности я полностью угробила здоровье, все эти полихлорвиниловые смолы, ноги не держат. Из-за этого и ребенок поздно родился - только в 45. Куда мне идти?

Корреспондент ProKazan.ru обратился за помощью в прокуратуру и в Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетним.

Представители надзорного ведомства отметили, что, так как по делу имеются вступившие в законную силу судебные акты, вынесенные не в пользу заявителя, их обоснованность при может быть проверена.

"После подачи в установленном порядке обращения может быть проведена повторная проверка доводов заявителя, в том числе при наличии оснований будет дана оценка обоснованности ранее данного заявителю ответа нижестоящим прокурором", - пояснили в органах.

На ситуацию Рушании откликнулась и Уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина. Она сообщила, что дело пенсионерки и ее дочки находится под их контролем.

"Ситуация очень непростая с точки зрения возможности на нее повлиять, - описывает сложившуюся ситуацию эксперт. - Здесь гражданско-правовой спор по поводу проживания в жилом помещении, и решаться он может только в судебном порядке. Какой-либо возможности влияния на ход дела в суде здесь нет - это не сделает ни один государственный орган, в том числе и наша служба. Сегодня мы взяли решения суда 1-ой инстанции, где иск Рушании был удовлетворен, взяли решение суда апелляционной инстанции, отменившего силу предыдущего. Готовится конституционное обжалование. Другого решения этой защиты сейчас не существует. Мы подключили правозащитных специалистов из "Зоны права" (правозащитный проект РТ - прим.ред.), ведь помочь, конечно, хочется. Это неправильно, что есть потенциальное право на проживание в нормальных условиях, но ты оказываешься его лишен. Право ребенка сохраняется, но верно, что без мамы ребенок проживать не сможет, а у девочки есть настоятельное желание проживать только с матерью. Чем мы здесь можем помочь? Мы подключили юристов и с нашей стороны, и со стороны "Зоны права". Мы готовы маму поддержать и в рамках подготовки к конституционному обжалованию. Возможно, совместными усилиями у нас это получится. Мы руководствуемся здесь, конечно же, интересами ребенка. Интерес ребенка - это интерес ее семьи, а ее семья сейчас - это только мама, поэтому мы постараемся помочь. Нужно помнить, что интерес ребенка - это основное и базовое".

Несмотря на активное участие комиссии по делам несовершеннолетних в ситуации Рушании, статистика показывает, что обычно люди не склонны доверять органам по защите прав ребенка. Об этом говорят результаты нашего опроса.

Сейчас Рушания и Алина находятся довольно тяжелом состоянии. Мать была вынуждена взять кредит на 55 тысяч рублей, чтобы оплатить судебные процессы и свою защиту. По словам женщины, учредитель фонда, на территории которого она вместе с дочерью проживала последний год, обещала помочь с расходами, однако сейчас от намерения отказалась. 3 августа - последний день проживания Рушании и Алины под крышей приюта, что будет дальше - женщине пока не известно.

В данный момент матери с дочерью требуется финансовая поддержка. Если вы хотите помочь, обратитесь к нам. Вы можете сделать это по почте news@prokazan.ru. Также Алине требуются школьные принадлежности. В этом году девочка пойдет в 7 класс. Если у вас будет предложение по работе для самой Рушании, также просим связаться с нами для дальнейших действий.