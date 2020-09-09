Это называют чудом: жительница Казани родила малыша после сложной операции на половых органах

В Казани женщина забеременела и родила здорового малыша после сложной операции – лапароскопической сакровагинопексии. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Чудо случилось благодаря заведующему гинекологическим отделением — врачу-гинекологу ЦГКБ № 18 Казани Александру Зайцеву. В январе 2019 года в клинике он провел пациентке лапароскопическую сакровагинопексию — реконструктивную операцию с применением синтетических материалов. В результате операции удалось сохранить орган и устранить опущение матки и стенок влагалища. На этот момент у женщины уже было двое детей — девочки. Ровно через год она узнала о новой беременности и пришла к своему доктору с этой новостью. Александр Петрович поздравил пациентку и сказал, что беременность обязательно нужно сохранить", - сообщили в министерстве.

После перенесенной ранее операции новая беременность была на особом контроле врачей. Нельзя было допустить смещения точек фиксации половых органов. На днях малыш родился в Университетской клинике КФУ, на 40 неделе беременности врачи выполнили кесарево сечение. Операция прошла успешно.