Стало известно, у каких категорий населения в Татарстане сформировался иммунитет к коронавирусу

В трех категориях населения в Татарстане выявили наибольшее число людей с антителами к коронавирусу. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

По словам главы ведомства Марины Патяшиной, это врачи, дети и воспитатели.

"Большой процент иммунной прослойки среди детей дошкольного и школьного возраста – это 37%. Это при том, что дети были изолированы на дому, и при том, что они не были в коллективах», – отметила она.

Самой большой группой с выявленными антителами к новому коронавирусу стали медицинские работники – 42%. На третьем месте по количеству протестированных с выявленными иммуноглобулинами G в крови – воспитатели детских садов.

Всего в Татарстане по результатам исследования у 31% протестированного населения выявлены антитела к COVID-19, это самое большое число по России.