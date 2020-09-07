В Казани пенсионер устроил ДТП: пострадало несколько машин и два человека

В Казани пожилой мужчина не пропустил иномарку, итогом стало несколько поврежденных автомобилей и двое пострадавших, в их числе - ребенок.

По информации ГИБДД, 6 сентября в 08.53 78-летний водитель автомобиля «Лада Калина» на перекрестке улиц Поперечно-Тальниковая – Приволжская, по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Рено Сандеро», за рулем которого была 61-летняя женщина.

После столкновения иномарку отбросило на припаркованные автомобили «Шевроле Круз» и «Рено Логан». В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил ушиб мягких тканей затылочной области, 6-летний пассажир этого же автомобиля получил перенапряжение связочного аппарата шейного отдела позвоночника. Уточняется, что ребенок находился в автокресле.