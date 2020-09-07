В Казани при пожаре погибла женщина. Ее нашли при разборе рухнувшей веранды

Накануне поздно вечером в Казани произошел серьезный пожар, в результате которого погибла женщина.

По данным МЧС РТ, сообщение о происшествии поступило в 23 часа 19 минут, в Авиастроительном районе горели постройки сразу в двух домовладениях - дома №№ 6 и 8 по улице Мусы Бигиева.

Пожар начался в доме №6, на веранде с надворными постройками и чердачном перекрытии. Дом принадлежит гражданину 1955 года рождения. Вплотную к веранде данного дома расположены надворные постройки соседнего дома №8 - дровник, баня.

Спустя 4 минуты после вызова на место прибыли пожарные, на момент их прибытия открытым огнем горел пристрой, чердачное перекрытие и надворные постройки, также частично обрушилась веранда. Имелась угроза распространения огня на соседний жилой дом №8 и надворные постройки. Хозяева сообщили, что на веранде находится женщина, которая с трудом передвигается.

Звено газодымозащитной службы начало поиски человека на веранде, также был подан ствол на тушение возгорания и защиту от огня соседнего жилого дома. Почти час спустя в ходе проливки и разбора конструкций веранды было найдено тело женщины 1957 года рождения. Открытое горение ликвидировали в 00 часов 37 минут. В результате пожара погиб один человек, пострадавших нет, огнем уничтожен пристрой, чердачное перекрытие и надворные постройки жилого дома по адресу Бигиева, 6, надворные постройки, частично стена частной бани жилого дома по адресу Бигиева, 8 на общей площади 120 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.