Белый барс, оды Минниханову, рэп сына Метшина: смотрим чудеса татарстанского креатива

Недавно мы писали о том, почему в Татарстане все так плохо к креативом. Теперь журналист Pro Kazan Рамиль Акберов пытается проверить это утверждение воочию: смотрим интересное из татарстанского сегмента Ютуба и пытаемся это осмыслить. И пережить.

В Татарстане нет своей большой творческой сцены и местного Моргенштерна (не знаем, хорошо это или плохо). Но все же порой в республике выходят работы, который вызывают широкое обсуждение и войну в комментариях.

Из недавнего: создатели ролика решили собрать солянку звезд (с кавычками или нет, решайте сами) разных аудиторий. Припев получился запоминающимся, но и только, хоть и фраза «Шурале покинул лес за соципотеку» заставляет проникнуться жалостью к тукаевскому герою. Не запоминается: сколько уже такого было, сколько еще будет. Кстати, количество дизлайков на ютубе больше лайков, а это уже о многом говорит.

"Рэп для президента РТ Р. Минниханова (КРУТО!)" - гласит название этого клипа в одном из местных ютуб-каналов. Лучше видео и не опишешь. "Рустам абый супер президент" - наверно, казанский штаб Навального после этих слов забанил этот канал. А что скажем мы? К качеству видео вопросов нет: местные "патимейкеры" Ислам Валеев и Туран Гатауллин сняли очередную добротную с точки зрения формы (также проникнувшимся стоит посмотреть их клип "Манты", забавный кавер на "Понты" Тимати). Если говорить про содержание, попробуйте представить рэпера из США, записавшего такую же хвалебную оду Трампу. Не получается? Вот и автор блога видит в этом худшее проявления провинциальности и обязаловки. Татарстан и здесь оказался впереди планеты всей: такая "Москва" Тимати и Гуфа, только образца 2015 года. Надеемся, этот креатив не на деньги налогоплательщиков.

Забавное сочетание всех стереотипов о Татарстане собрало солидные два миллиона просмотров. Интересно, не является ли это рекламной кампанией хоккейной команды или банка? Придраться не к чему: снято качественно, припев запоминается - вот и весь секрет хита. Кажется, если у прекрасного Татарстана будущего появится свой автомобиль, то над тем, как его назвать, много думать не будут. "Через 3 минуты подъедет малай на белом барсе" - ну разве что-то звучит лучше?

Работа казанских блогеров коллектива «Громкие рыбы». Автор этого текста не особо уважает КВН, но в этот раз у выходцев из клуба не очень веселых и находчивых получилось неплохо. Есть все: и юмор, и перебивки песен разговорами. Словом, все очень очень похоже на современные рэп-клипы. Для региона, где до сих пор считают актуальными шутки про эчпомак в творчестве, все не так уж и плохо. Да и почти каждая работа ребят оказывается в соцсетях татарстанцев, что показатель. Искренне надеемся ,что у ребят получится и КВНщики наконец займутся тем, что у них должно получаться лучше всего. А то получается непорядок: юмористы у нас возглавляют министерства, ЦИК, строят бизнес, а смешного и креативного в Татарстане раз два и обчелся.

Ну и бонусом: рэп от среднего сына мэра Казани Ильсура Метшина Тагира. У парня прослеживается неплохой для казанского рэпера флоу (техничка чтения, то бишь). Странно, что отпрыск мэра в треке говорит, что мы в ж*п*. Или сын Ильсура Раисовича придерживается оппозиционных взглядов? Прямо простор для конспирологии. Может быть, из-за этого творения мэр Казани пообещал оппозиционным активистам купить Тагиру участок у скандального мусоросжигательного завода. Но пока не купил, да новых клипов младшего Метшина тоже не видно. Грустим.

Что можно сказать, посмотрев все эти творения? Как и ожидалось, с технической частью все ок: от передового Татарстана другого сложно и ожидать. А вот с креативом у нас, как всегда, проблемы. Рифмование городов и районов республики с эчпочмаком в первый раз всегда смотрится интересно. Но затем это чувство сменяется унынием: перечисление стереотипов начинает надоедать.

Получается такой замкнутый круг: о чем-то поют, что-то снимают. Ресурсы для этого есть. Потребность в креативе тоже. Но на выходе получается невразумительное: вроде, неплохо, но посмотрел/послушал и забыл.

Все знают, что Казань получила свое название от котла. Вот и варятся все в собственном соку.