«Почему Татарстан такой не творческий?»: Рамиль Акберов о том, почему республика не может в креатив

Что такое Татарстан и чем он живет: на эти вопросы пытается ответить журналист Pro Kazan Рамиль Акберов в нашей новой рубрике. Писать будем о всяком разном, неизменно лишь одно: это про нас, про татарстанцев.

Сегодня поговорим о слабом месте Татарстана: творчестве, андеграунде и креативе. О том, что нельзя купить за деньги.

Давайте сойдёмся на том, что в республике все хорошо с общественными пространствами, устройством городов и прочей инфраструктурой (это не совсем так, но разве россиянам не из Москвы и Питера есть из чего выбирать?). Так почему в Татарстане все так плохо с искусством? Вернее, с его неофициальной, если хотите, «андеграундной» частью.

Погодите закидывать меня эчпочмаками. Вспомните место в Казани, куда приезжает больше всего неформальных групп. Конечно же, в голову сразу же приходит джем бар, с градом разбитых бутылок снаружи и адским сабантуем внутри. Это, в сущности, большой бар, но никак не крупная концертная площадка. Теперь вспомните уже ставшую мемом посещаемость матчей Рубина (фанатское движение вполне себе субкультура). Попытайтесь вспомнить какого-нибудь более или менее известного блоггера из Казани. Вишенка на торте: вы разговариваете с другом из другого города, обсуждаете музыку, начинаете фразу «а вот в Казани родился...», но сразу же обрываете мысль. Потому что назвать, в общем , некого. Поэтому на дне города играют кавер группы и прочие реликты эпохи фабрики звезд. Та же Максим, конечно, очень классная (была), но ее почему-то никогда не позиционировали как человека из Казани, а жаль.

Кажется, что на творческой карте России Казани не то, что бы нет, но до звания третей столицы ей как до Дербышек на прокатном самокате.

Источник: Kremlin.ru Фестиваль рока Сотворение мира был по-настоящему интересному интересным событием Казани, но в 2013 году прекратил существование

Практически под боком есть пример Уфы. Бедной, криминальной, но жутко творческой (тут тебе и Шевчук и Бульвар Депо). Казалось бы, культурных отличий между Татарстаном и Башкирией не так много, но на деле разница выходит ощутимая. Почему так? Ведь, на первый взгляд, в республике созданы все условия для творчества: гранты, учреждения разной степени полезности. Твори - не хочу. Наверно, все таки творчество - это не то, что приходит по приказу или даже за деньги.

Еще один фактор: в силу относительно хорошего развития сельскохозяйственных районов в республике, значительная часть населения проводит досуг за городом, что не особо способствует развитию городской среды и творчества. Ну и, наконец, житель любого благополучного региона это скорее потребитель.

Более глобальная причина: а что такое вообще Татарстан на российской карте? Если подумать, то проекту «Татарстан впереди планеты всей» от силы лет 30. Сами посудите, на каких ролях ТАССР был при Советском союзе (сейчас, конечно, начнутся рассуждения из серии «не читал, но осуждаю»: я в те времена не жил, руководствуюсь исключительно своим ощущением, почерпнутым из изучения истории). Команда из Казани не выступала в высшей лиге советского футбола, об «Ак Барсе» в хоккее вообще не слышали. По меткому утверждению в комментариях новости в одном издании, до определенного времени Казань была городом, который путали с Рязанью. Лучше и не скажешь. Спроси советского гражданина года этак 1989-го, с чем у него ассоциируется Казань, он тут же скажет про небезызвестный "Казанский феномен". Можно ли представить сейчас такое в Казани тех МАСШТАБАХ (тот случай, когда капс действительно уместен). Нет, банально потому, что развлечений больше.

Источник: сериал Несмотря на всю противоречивость, казанский феномен остается заметным культурным явлением в жизни Татарстана

Кстати, с этим феноменом тоже довольно,кхм, интересная история вышла. Как-то гулял по интернету список самых популярных книг жителей Казани. Разумеется, две части «Бандитской Казани» оказались в топах. О чем это говорит? Велодорожки, скейтпарк и крафтовые пабы (наверно, я уже призвал хипстера?) завезли, а новые ценности (пока?) нет. Грубая реальность: вот что интересует жителей республики, а не эти ваши лекции в условной «Смене».

Это не так уж и плохо: это показывает, что у Казани, Республики есть своя история, пусть и своеобразная (а вообще, бывает ли история другой?).

Конечно, очень хотелось бы, чтобы всякого творческого и креативного в Татарстане стало больше. Может, место Татарстана на нынешней "творческой карте" это и есть настоящее место региона без той доли удаЩи (ни капли негативного оттенка), которая выпала ему в девяностые? Или это такая своеобразная плата за благополучие, а требовать всего и сразу еще рановато? Это не означает, что республике стоит только дать время и в нее хлынет творчество. Может, Татарстану политика и нефть всегда будут даваться лучше творчества и креатива Это тоже выбор.