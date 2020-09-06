Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе республики.

Известно, что все случаи являются контактными. Восемь человек из числа заразившихся были госпитализированы, остальные продолжили лечение в домашних условиях.

Максимальное количество заболевших в группе от 50 до 60 лет - это 12 случаев заражения. Также большая часть из них - жители Казани (14 случаев). Всего на данный момент зарегистрировано 6669 случаев заражения.

Напомним, что ранее Малышева рассказала, на каком месте стоит коронавирус в списке самых страшных болезней.