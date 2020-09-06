Малышева рассказала, на каком месте стоит коронавирус в списке самых страшных болезней

Коронавирус в статистике ежедневных смертей в мире стоит на 17-ом месте. Об этом заявила телеведущая и врач Елена Малышева в программе "Здоровье" на Первом канале.

Она также назвала самые страшные болезни в мире. В первой пятерке, по ее мнению, стоят туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, также в ряду находится малярия.

"Мы так много говорим о коронавирусе, что многим стало казаться, что это реально самая страшная болезнь на Земле. Это вовсе не так. Коронавирус - не самая страшная и похоже вообще не страшная болезнь", - отметила вещудщая.

Она призвала не забывать в период пандемии и о болезнях, борьбу с которыми мы можем вести с помощью уже имеющихся вакцин.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор РТ заявил, что жители Татарстана "расслабились" относительно соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.