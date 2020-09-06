«Таким, наверное, можно»: казанцы осудили инвалида за неправильную парковку

В Казани осудили инвалида, припарковавшегося на зеленой зоне. Информация об этом появилась в социальных сетях.

"Что за люди... Уже землей засыпали, деревья посадили... По улице Бичурина, возле 165 школы припарковался такой умник...", - подписал пользователь.

На фото виден желтый знак "Инвалид". Он крепится к заднему стеклу автомобиля, чтобы обозначить особый статус человека за рулем. Однако пользователи сочли такой вариант парковки неприемлемым даже для человека с ограниченными возможностями.

"Он же инвалид!! Таким наверно можно!!!" - с долей сарказма отметил один из комментаторов.

"Какая разница, инвалид или нет, нельзя делать так", - отмечают другие.

"Он наверное слепой, ибо места рядом много для парковки", "Так скорее всего инвалид на голову".

Напомним, что ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой видно, что голый мужчина пришел в алкомаркет с маской на интимном месте.