В центре Казани на капоте «Мазды» нашли гранату

В центре Казани накануне на автомобиле обнаружили гранату.

Инцидент произошел на улице Назарбаева, граната лежала на капоте припаркованного возле дома №35 автомобиля "Мазда", сообщают очевидцы. На место приехали экстренные службы. Как позже стало известно, граната была страйкбольная. Об этом пишет "Татар-информ".

Официальных комментариев от МВД по данному поводу пока не поступало. Была это шутка или предупреждение для владельца машины, неизвестно.

Напомним, в октябре прошлого года в Лениногорске житель Армавира подложил настоящую гранату под днище "Инфинити". Машина принадлежала бизнесмену из Ростовской области.