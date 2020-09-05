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Фото YouTube

В центре Казани на капоте «Мазды» нашли гранату

05.09.2020, 09:56 105 0 prokazan.ru
Инцидент произошел на Назарбаева

В центре Казани накануне на автомобиле обнаружили гранату. 

Инцидент произошел на улице Назарбаева, граната лежала на капоте припаркованного возле дома №35 автомобиля "Мазда", сообщают очевидцы. На место приехали экстренные службы. Как позже стало известно, граната была страйкбольная. Об этом пишет "Татар-информ". 

Официальных комментариев от МВД по данному поводу пока не поступало. Была это шутка или предупреждение для владельца машины, неизвестно.

Напомним, в октябре прошлого года в Лениногорске житель Армавира подложил настоящую гранату под днище "Инфинити". Машина принадлежала бизнесмену из Ростовской области.

Происшествия Казань
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