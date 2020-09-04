В Казани водитель закрыл номер машины надписью «законопослушный гражданин»

В Казани на фото попал водитель, который спрятал номер автомобиля под надписью "Законопослушный гражданин". Его засняли на платной парковке.

"Ребята, может вместо того, чтобы тратить деньги на всякие приколюхи, вроде этой «законопослушный гражданин», взять и заплатить за парковку? Неужели 50 рублей такая неподъемная сумма? Если да, то мне вас жалко! Найдите нормальную работу, которая позволит вам хотя бы оплатить парковку", - пишет автор поста.

Мнения казанцев по поводу увиденного разделились. Одни комментаторы считают, что владелец авто поступает логично:

"Отдавать 50-100₽/час за кусок не охраняемого асфальта такое себе..."

"50р за час? А если рабочий день 8 часов? То четверть зарплаты отдавать или сколько там будет выходить за то что машина просто стоит! Купи машину плати налоги, ездишь на машине плати за бензин, припарковал плати".

"Автор, а вот теперь представьте, самая дешевая парковка - 50р час. С 9 до 18 на работе - 9 часов. 450 рублей в день. 2250 тысяч в неделю. 9000 в месяц. При том, что парковка не охраняемая! Дешевле такой знак купить и не париться....", - пишут горожане.

Другие критикуют "законопослушного гражданина", предлагая тем, кто не может или не хочет платить за парковку, ехать на общественном транспорте.

"...если нет возможности платить за парковку - езжайте на автобусе, платная парковка разгружает центр от пробок) да и земля в этом месте стоит слишком дорого, чтобы ее давать бесплатно"

"...дешевле просто не ездить в центр на работу на своей машине. Или ставить не на платной парковке. Кстати, знаю много таких мест в центре. Просто кому-то было бы удобно поставить машину рядом с офисом и зайти по делам, уложившись в бесплатные 15 минут. А там все места заняти вот такими петухами и их корытами. Платная парковка подразумевалась как место краткосрочной стоянки в центре. Это удобно. И при работающей схеме ты всегда знаешь, что рядом с тем офисом есть свободные места. Но они заняты офисными крысами, которые считают, что их корыта важнее любых других корыт".

"покупая и использую подобные вещи как парень на фото вы совершаете правонарушение, но это же мелочь по сравнению с тем что вам просто лень или не интересно искать ближайшее бесплатное парковочное место."

"Эти водилы наглющие, готовы в подьезд заехать. Покупвешь авто, думай где будешь оставлять, а не где попало и где тебе нравится. Нет денег на парковку, нечего покупать. На транспорте бесплатно не проедишь, вот и плати за стоянку", - возмущаются казанцы. (орфография и пунктуация сохранена)

Отметим, что в Казани время, отведенное на бесплатную стоянку, не самое маленькое в России. Так, в Екатеринбурге оно составляет 10 минут, в Москве - 5 минут.