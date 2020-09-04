Почти треть российских семей откладывают на будущее своих детей

Почти треть россиян, у которых есть несовершеннолетние дети, заявили, что откладывают деньги на их будущее, свидетельствует опрос, проведенный СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в группу банка «Открытие») среди родителей детей в возрасте от 3 до 18 лет. Из них относительное большинство (26%) рассчитывают накопить к совершеннолетию ребенка от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., каждый пятый (22%) — от 1 млн руб., а каждый шестой (18%) — от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

Из числа респондентов, которые откладывают деньги к совершеннолетию своих детей (31%), большинство (26%) копят на подготовку к поступлению в вуз (репетиторы, обеспечение платного образования), 5% копят на совершение крупных покупок и еще столько же откладывают деньги без какой-либо конкретной цели. Еще 21% респондентов отметили, что пока не откладывают деньги к совершеннолетию ребенка, но планируют начать в будущем.

«Многие родители все больше начинают понимать, что в числе обязательных финансовых целей семьи обязательно есть и образование детей. Мы видим рост спроса на «детские» программы НСЖ, но инструменты накопления могут быть разными, от «коротких», к поступлению ребенка в первый класс, до «длинных» -- на подготовку к вступительным в университет. Это может быть и банковский вклад, и полис страхования жизни, и ИИС, и их комбинация», -- говорит Иван Чубарь, директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь».

Большинство опрошенных (63%) обсуждают со своими детьми вопросы, связанные с крупными финансовыми вложениями (образование, крупные покупки к совершеннолетию, наследство и прочее). Четверть респондентов не обсуждают эти вопросы с детьми, а каждый десятый планирует сделать это в будущем.

Больше трети респондентов (34%) тратят на подготовку каждого своего ребенка к началу учебного года от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Почти столько же (32,5%) тратят от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Каждый седьмой (15%) тратит это больше 20 тыс. руб.

В рамках подготовки ребенка к школе родители в основном покупали канцелярские товары (21,2%), оплачивали дополнительные занятия, репетиторов, кружки и секции (18,7%), покупали школьную и спортивную форму (17,3%).

Кроме того, по данным недавнего исследования банка «Открытие», 44% россиян имеют отдельный бюджет на детей. Наибольший процент планирующих детские расходы – в Московском регионе (52%), наименьший – в Уральском (33%) и Приволжском (39%) федеральных округах. 56% опрошенных родителей не занимаются планированием личного бюджета (это наиболее характерно для жителей Урала - 67%).

У 19% детей в России уже есть личный счет или банковская карта. Чаще всего открывают счета и карты детям жители Северо-Западного округа (24%), а также на Урале и в Сибири (по 23%), реже всего – в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (по 9%).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.