В Казани на Восстания закрыли закусочную «Шаурма». Там серьезно нарушали санитарные нормы

В Казани на месяц закрыли закусочную "Шаурма" из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП РТ.

В павильоне, находящемся по адресу Восстания 106/1, не было водоснабжения, канализационной и моечной ванн, а сырье обрабатывали в пластиковом ведре, предназначенном для слива воды из рукомойника. Помимо этого, на объекте не было обеспечено должное санитарное состояние.

Владелец был привлечен к административной ответственности по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". По результатам рассмотрения материалов дела суд вынес наказание в виде приостановления деятельности павильона на 30 суток.

Напомним, ранее на павильон жаловались местные жители, они просили мэрию снести заведение, так как рабочие сливают отходы во дворе, а из закусочной исходят неприятные запахи.