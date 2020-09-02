На детской базе отдыха под Казанью девочка получила множественные переломы позвоночника

На детской базе "Солнечный" пострадала восьмилетняя девочка. Она госпитализирована с множественными переломами позвоночника, сообщают в Следкоме РТ.

Известно, что утром 25 августа на спортплощадке девочка каталась на тренажере для рук. В какой-то момент к ней подбежали двое мальчиков и стали раскачивать. В результате она не удержалась и упала на землю. Следствие полагает, что получение травм ребенком стало следствием отсутствия должного контроля со стороны работников базы отдыха за использованием тренажеров.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.