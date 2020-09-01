Сержант Казанского танкового училища сливал дизельное топливо и продавал его бизнесменам

В Казани вынесен приговор старшему сержанту ВТККУ Рамису Гатауллину. Он вместе с коллегой по училищу похитил у учреждения дизельное топливо на сумму почти в полмиллиона рублей. Как рассказали в военном следственном отделе Следкома, Гатауллин признан виновным в пособничестве в растрате.

Предварительным следствием и судом установлено, что в период с 6 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года старший лейтенант Казанского ВТККУ Благов вносил в путевые листы заведомо ложные сведения о пройденном военной техникой расстоянии и количестве израсходованного топлива, полученного для обслуживания вверенного его подразделению военной техники. Таким образом он получил возможность истратить 10 тонн дизельного топлива марки ДТ-З-К5 на общую сумму 429, 6 тысяч рублей, которое оставалось на заправочной колонке батальона обеспечения учебного процесса. В последующем путевые листы переданы в финансовую службу Казанского ВТККУ, где 28 февраля 2020 года вверенное Благову топливо снято с баланса училища.

В указанный период времени Гатауллин, действуя в преступных интересах Благова и выступая в роли пособника сливал на пункте заправки батальона обеспечения учебного процесса топливо и продавал его организациям и предпринимателям Казани. Вырученные деньги соучастники разделили между собой.

Решением Казанского гарнизонного военного суда Гатауллину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, без штрафа и ограничения свободы, с испытательным сроком в 1 год. Ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме. Напомним, что Благов также отделался за данное преступление условным сроком.