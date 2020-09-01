В прокуратуре рассказали, по чьей вине в подвале исторического дома в Казани утонул сантехник

В прокуратуре завершили проверку по факту гибели в одном из домов на Каюма Насыри в Казани сантехника.

Вечером 11 августа в подвале дома №38 утонул работник управляющей компании "Старый город". В этот день в диспетчерскую УК поступило сообщение от "Водоканала". В нем говорилось, что представитель компании должен открыть дверь в подвал дома.

"Главный инженер управляющей компании дал указание слесарю-сантехнику по пути домой по окончании рабочего дня проверить информацию о подтоплении подвала. Прибыв на место, сантехник подтвердил факт аварии. В этот момент представители МУП "Водоканал" уже приступили к раскопке траншеи водопровода во дворе соседнего дома. Позднее плотник-кровельщик управляющей компании, который являлся пасынком слесаря-сантехника, сообщил о том, что последний нырнул в воду через слуховое окно в подвале и несколько минут не появляется на поверхности. Вскоре водолазы извлекли тело работника из воды", - рассказали в надзорном органе.

Проверка показала, что никто из должностных лиц управляющей компании не давал погибшему указаний о самостоятельном устранении аварии, гибель работника стала следствием несчастного случая. Вместе с тем руководство управляющей компании не направило в прокуратуру извещение о несчастном случае на производстве со смертельным исходом.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора УК "Старый город" представление об устранении нарушений и обязала провести с работниками внеплановый инструктаж по охране труда с разбором материалов расследования несчастного случая в срок до 4 сентября 2020 года.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.