На Первом канале вышел сюжет, в котором фигурировала жительница Татарстана. Юлия Фомина избила своего маленького сына в подъезде многоэтажки, все это попало на камеры видеонаблюдения.

Как выяснилось, доступ к записи имели все жильцы дома, именно они опубликовали ролик в сети, шокированные таким поведением женщины. Сейчас малыш, которому в сентябре исполнится пять лет, находится в больнице, и до сих пор мать его не навестила. У мальчика диагностировали ушиб мягких тканей левого предплечья и ног. Его жизни ничего не угрожает, проводится судебно-медицинская экспертиза. Однако на камеру мать раскаивается в том, что била сына.

"Тимофей, очень сильно тебя люблю. Надеюсь, что мы будем с тобой вместе, мы будем так же счастливо жить с тобой вместе. Прости меня, пожалуйста, дорогой мой", - говорит она.

Женщина пояснила, что была в ярости из-за того, что ребенок ее обманул, и почти не помнит, что делала. Напомним, что инцидент произошел из-за спрятанного в подъезде дома планшета. Женщина запрещала мальчику долго играть, тогда он вынес его во двор, а позже, когда понял, что его будут ругать, спрятал планшет.

Сообщается также, что Фомина воспитывала сына одна, отец ребенка помогал деньгами, но практически не встречался с ребенком.

Сейчас Юлия Фомина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженной с жестоким обращением".