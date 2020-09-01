Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ в июле увеличилась на 0,6 млрд руб и достигла 24,4 млрд руб

По итогам 7 месяцев 2020 года банк «Открытие» показал рост активов, обеспеченный притоком средств клиентов. По объемам выдач кредитов в июле 2020 года банк вернулся на докризисный уровень благодаря восстановлению рыночного спроса. Операционный доход, полученный банком по итогам 7 месяцев, является следствием эффективной работы банка несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Таковы основные результаты банка «Открытие» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Ключевые показатели банка за июль 2020 года:

► Активы банка в июле увеличились на 23 млрд рублей, или на 1% до 2,5 трлн рублей.

► Кредитный портфель до вычета резервов в июле вырос на 78 млрд рублей, или на 5% (+4% без учета валютной переоценки), в том числе за счет роста портфеля юридических лиц на 68 млрд рублей (+6%), а также за счет роста розничных кредитов на 10 млрд рублей (+2%). Объемы выдач кредитов в июле достигли среднемесячного уровня первого квартала 2020 года.

► Средства частных клиентов увеличились в июле на 18 млрд рублей или на 2% (+1% без учета валютной переоценки).

► Чистая прибыль банка «Открытие» за июль составила 0,6 млрд рублей.

► Операционные доходы (до отчислений в резервы) в июле составили 8,7 млрд рублей, что на 20% выше показателя предыдущего месяца. Основными драйверами роста стали процентные и комиссионные доходы от клиентского бизнеса, а также чистый торговый результат.

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 7 месяцев 2020 года:

По итогам 7 месяцев 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 193 млрд рублей (+8%) до 2,5 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 219 млрд рублей (+16%) до 1,6 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 163 млрд рублей (+16%) до 1,2 трлн рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 56 млрд рублей (+15%) до 432 млрд рублей.

Средства клиентов по итогам 7 месяцев 2020 года увеличились на 104 млрд (+6%) до 1,8 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 10% до 911 млрд рублей, средства физических лиц выросли на 3% до 931 млрд рублей. Доля текущих счетов в структуре клиентских привлечений увеличилась до 35% (27% на 01.01.2020).

Чистая прибыль банка по итогам 7 месяцев 2020 года составила 24,4 млрд рублей (29,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). На снижение прибыли повлияли созданные банком за 7 месяцев 2020 года резервы на возможные потери (эффект -5,5 млрд рублей).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) достигли 73 млрд рублей, что выше результата за аналогичный период прошлого года (72,1 млрд рублей) несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса в 2020 году.

Процентные доходы по кредитному портфелю, которые являются одним из ключевых источников доходов банка, выросли на 31% до 62,5 млрд рублей. При этом темп роста процентных доходов банка превысил рост процентных расходов.

Регуляторный капитал банка за 7 месяцев 2020 года увеличился на 46 млрд рублей (+15%) до 358 млрд рублей за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 августа 2020 года Н1.0 составил 14,3% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 составил 177% (пороговое значение 15%), Н3 составил 186% (пороговое значение 50%).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.