Двое жителей Казани украли из магазина платежный терминал и выбросили его в гаражах

В Казани двое молодых людей рано утром вынесли из магазина платежный терминал с деньгами. Подозреваемых задержали, сообщают в пресс-службе МВД РТ.

Известно, что 13 августа около 4 часов утра двое граждан зашли в тамбур одного из продуктовых магазинов на улице Аделя Кутуя и похитили платежный терминал. Далее они в руках вынесли похищенное и загрузили его в личный автомобиль. В терминале находилось порядка 170 тысяч рублей, стоимость оборудования потерпевшая сторона оценила в 29 800 рублей.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения полицейские установили автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, их задержали. Злоумышленниками оказались 22 и 26-летние казанцы. Молодые люди признались, что вскрыли терминал, вытащили оттуда деньги, а затем бросили аппарат в ближайшем гаражном комплексе. Средства подозреваемые потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Один из подозреваемых находится под стражей, другой - под домашним арестом, пояснили в полиции.