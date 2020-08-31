В Казани у матери забрали ребенка, который не ходил в школу и жил в антисанитарных условиях

У жительницы Казани изъяли 10-летнего сына, который проживал в антисанитарных условиях и не получал образования. Об этом сообщают в службе судебных приставов РТ.

По информации пресс-службы ведомства, семья проживала в Авиастроительном районе. Суд удовлетворил требования органов опеки и попечительства о передаче ребенка и об ограничении его матери в родительских правах. Судебные приставы выехали по адресу проживания гражданки, которая отказывалась впускать их в квартиру. После предупреждения приставам удалось передать ребенка органам опеки и попечительства. В настоящее время мальчик доставлен для осмотра в детскую больницу.

Напомним, ранее в сети появилось видео избиения матерью четырехлетнего ребенка. Женщина находится под подпиской о невыезде.