Прокуратура: в Казани мать избила четырехлетнего сына из-за спрятанного планшета

В социальных сетях появилось видео избиения маленького мальчика в подъезде дома №3 по улице Табеева. На кадрах видно, как женщина жестоко таскает четырехлетнего ребенка за волосы, пинает его и бьет по лицу.

Прокуратура Татарстана проводит проверку по данному факту; уже установлена личность женщины. По информации надзорного ведомства, это 33-летняя жительница Чистополя, сотрудница салона красоты. Известно также, что у женщины есть еще один сын, он старше пострадавшего мальчика. Вместе с младшим ребенком женщина приехала в Казань в гости к знакомому, а скандал разгорелся из-за спрятанного в подъезде дома планшета.

"Мать не разрешала ребёнку долго играть на планшете. Ребёнок спрятал планшет в соседнем подъезде. Пока они пытались проникнуть в подъезд, мать решила «преподать урок» своему чаду", - пояснили в прокуратуре.

В отношении женщины возбуждены административные дела по статьям "Нанесение побоев" и "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Мать и ребенка доставили в отдел полиции. Материалы проверки также переданы в следственные органы для уголовной-правовой оценки действий матери. Ход проверки находится на особом контроле прокуратуры.