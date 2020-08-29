В Минздраве Татарстана рассказали, примут ли в больницу роженицу без справки об отсутствии COVID-19

Что будет, если беременная женщина начала рожать, но не успела до этого сдать тест на коронавирус, рассказали сегодня в Минздраве Татарстана. По словам замглавы ведомства, помощь в любом случае будет оказана.

"Есть понятие - прием по неотложной помощи. Если это действительно неотложная ситуация, не плановая, то там какие вопросы? Там на результаты анализов на ковид не смотрят", - прокомментировал Жаворонков.

При этом замминистра отметил, что данный факт не должен означать, что беременным необязательно сдавать тест.

Напомним, ранее в Минздраве РТ рассказали, в каких больницах принимают роды у женщин, которые не предоставили справку об отсутствии коронавируса.