В Татарстане ожидается +30 градусов и град

Сегодня синоптики обещают татарстанцам жаркую погоду с дождями и градом.

По данным Гидрометцентра РТ, на территории республики 29 августа температура воздуха днем составит +25..+30 градусов, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, также прогнозируют грозу, локально град. Ожидается южный, юго-западный умеренный ветер, местами сильный, при грозах шквалистые усиления до 24 м/с.

30 августа также возможны дожди и грозы, преимущественно ночью, а также сильный ветер. Минимальная температура воздуха в ночное время составит +12..+17, днем потеплеет до +21..+26 градусов.

31 августа температурный фон существенно не изменится, дожди прекратятся, пояснили синоптики РТ.