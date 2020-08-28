В Израиле тридцать мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу

14 августа 16-летняя школьница обратилась в полицию. Она сообщила, что за 2 дня до этого подверглась групповому изнасилованию в собственном номере отеля.

Полицейские сначала не поверили. Администрация отрицала подобное происшествие. Однако по камерам видеонаблюдения было установлено, что у номера девушки в ту ночь действительно выстроилась очередь из мужчин.

На сегодня известно, что жертва приехала в отель с подругой. Они встретили там знакомых, выпили, после чего школьнице стало плохо. Она ушла в свой номер. За ней последовали собутыльники, часть из которых, воспользовавшись состоянием девушки, по очереди вступили с ней в половую связь.

Полиция изначально задержала троих подозреваемых, затем десятерых, а сегодня число задержанных достигло 20. При этом, как отмечает "Московский комсомолец", ожидаются новые аресты.

Все подозреваемые - знакомые девушки. Двоим из них 27 лет, еще нескольким - по 19, остальные - 17-летние школьники.

Ранее священника в Альметьевске стали подозревать в сексуальном насилии над 11-летней девочкой, которая молчала о случившемся 8 лет.