Стало известно, как пройдут школьные линейки на 1 сентября

В Татарстане 1 сентября традиционные праздничные линейки планируется провести на улице. Об этом заявил министр образования и науки республики Рафис Бурганов во время прямого эфира.

"Планируем провести линейки на открытом воздухе с соблюдением требований Роспотребнадзора, социальной дистанции между классами, – сказал глава Минобрнауки. – Первые, одиннадцатые классы обязательно будут. Там, где позволяет территория и социальная дистанция, будут, конечно, девятые классы. Это праздник для тех, кто приходит в школы, а также для тех, кто завершает обучение", - рассказал представитель ведомства.

Бурганов также отметил, что новый учебный год в республике начнется в штатном режиме.

"Прошлый учебный год завершился в непростых условиях, мы переносили сроки ЕГЭ, отменили ОГЭ", – напомнил он.

Ранее мы писали о том, что КФУ отказался от проведения торжественных линеек для первокурсников.