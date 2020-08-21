КФУ отказался от проведения линеек для первокурсников на 1 сентября

Казанский федеральный университет отказался от проведения торжественных мероприятий для первокурсников в этом году. Об этом сообщила в прямом эфире директор департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ Юлия Виноградова.

"Те большие мероприятия, которые всегда проводились, а в последние годы они проходили на территории Деревни Универсиады, к сожалению, в этом году мы провести не можем, потому что это массовые мероприятия. А у нас большое количество студентов первого курса", - рассказала она.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор РТ выступил за линеек в школах республики.