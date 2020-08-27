«26 тысяч за зачет»: в КФУ на взятке поймали преподавателя физкультуры

В Казанском Федеральном университете задержали преподавателя физкультуры, который получил взятку от студента в размере 26 тысяч рублей.

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31-летний Евгений Лифанов был тренером сборной команды по футболу, также обучал студентов игре в баскетбол. Предполагается, что преподаватель неоднократно получал деньги от студентов с 2017 по 2020 годы. Если студент пропускал слишком много занятий или просто "не мог" сдать предмет, то денежный перевод на карту быстро решал проблему.

На данный момент установлен один случай взятки - это перевод в размере 26-ти тысяч рублей от одного студента, имя которого не разглашается. Остальные эпизоды устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия».

Сам Лифанов сейчас находится под домашним арестом. Ему грозит до 8 лет тюрьмы и штраф, составляющий сумму в 40 раз больше, чем будет установленная сумма взяток. Также осуждённому по данной статье могут запретить занимать определённые должности на срок до 5 лет. Также судимость может грозить и самим студентам, участвовавшим в обмене.

Напомним, что ранее Штаб Навального выпустил расследование, согласно которому глава аппарата президента РТ Асгат Сафаров потратил в 4 раза больше, чем заработал.