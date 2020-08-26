В Казани появился первый чернокожий кондуктор

В Казани приняли на работу первого темнокожего кондуктора. Об этом сообщают в Ассоциации АТП РТ.

"Автобус - это как дома. Мы, кондукторы, водители, как родители. Мы должны не просто деньги получить, мы должны дать пассажирам хорошую атмосферу", - рассказывает он.

Его зовут Эрни, но на работе его называют по-русски Андрюшей.

"Появление Энри на нашем предприятии - это подарок судьбы", - рассказывает начальник кондукторов МУП "ПАТП-4" Елена Семелева.

Известно, что сам герой приехал в Казань в 2012 году, учился в КНИТУ на инженера, после чего очень долго искал работу.

"Мне сказали, что у меня не только хорошая работа, но и хорошая зарплата", - вспоминает он свое появление на "ПАТП-4"

Сейчас он работает на автобусном маршруте номер 29.