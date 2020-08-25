Начало учебного года в России могут перенести на октябрь

Соответствующее предложение внес в Госдуму депутат от ЛДПР Василий Власов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на имеющийся официальный документ.

Депутат Власов посчитал правильным отложить начало учебы, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией. Свои идеи он подкрепляет тем фактом, что в стране продолжают ежедневно выявлять около пяти тысяч случаев заражения.

"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", - отметил политик по словам издания.

В данный момент проект направлен главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.



Напомним, что недавно мэр Метшин заявил, что 1 сентября проводиться не будет, однако Роспотребнадзор РТ с этим не согласился.