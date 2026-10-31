После шторма в Балтийском море снизилось содержание кислорода у дна
Океанологи зафиксировали изменения в водной толще юго-восточной части Балтийского моря после шторма силой 10 баллов, прошедшего 9 октября. Наблюдения проводили в октябре с борта научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов».
Сравнение данных до и после непогоды показало, что на юго-восточном склоне Гданьской впадины сезонная граница между теплым верхним и холодным нижним слоями опустилась на 8 метров. Температура верхнего слоя уменьшилась с 16,1 до 15,5 градуса. Соленость осталась прежней, но в придонной воде стало меньше растворенного кислорода.
Температура поверхностного слоя во время исследований находилась в пределах 13,9–16,3 градуса. На глубине 48–58 метров располагался холодный промежуточный слой с температурой 3,9–4,6 градуса. В придонной зоне вода имела температуру 5,0–5,8 градуса, тогда как в последние годы фиксировались значения 6,5–7,2 градуса.
В рамках 62-го рейса «Академика Николая Страхова» специалисты подняли автономную донную станцию, оснащенную термодатчиками и приборами для измерения течений. Ее установили на глубине 74 метров в мае 2026 года с борта судна «Академик Борис Петров». Оборудование позволило собрать сведения о вертикальном распределении температуры, а также скорости и направлении течений в весенне-летний период, включая штормовую погоду.
Также ученые испытали опытную донную установку с измерителями течений, видеокамерой и осветителями. Испытания прошли в прибрежной зоне. Полученные данные планируют использовать для сопоставления результатов измерений разных типов приборов, сообщает "Самара Онлайн 24".
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