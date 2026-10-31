Кулинария

Из обычной манки готовлю сладкие лепёшки на сковороде: нежные внутри и золотистые снаружи

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить сладкие лепёшки из манки на ско...

ПроКазань

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Манную крупу обычно достают из шкафа, когда собираются варить кашу. Но из неё можно приготовить совсем другое угощение — мягкие сладкие лепёшки с тонкой золотистой корочкой. Они напоминают нечто среднее между пышными оладьями и нежными сырниками, хотя творог для них не нужен.

Особенно вкусными такие лепёшки получаются тёплыми, со сметаной, мёдом или ягодным вареньем. А главный секрет рецепта — дать манке время набухнуть. Тогда крупинки не будут ощущаться в готовом тесте, а середина получится мягкой.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 небольших лепёшек:

  • манная крупа — 180 г;

  • кефир — 250 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • ванильный сахар — 1 ч. л.;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • соль — небольшая щепотка;

  • растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки.

Кефир лучше использовать комнатной температуры. Его жирность не принципиальна, но с кефиром 2,5–3,2% лепёшки получаются особенно нежными.

Как приготовить сладкие лепёшки из манки

  1. Перелейте кефир в глубокую миску и добавьте манную крупу.

  2. Перемешайте до однородности, накройте миску и оставьте на 25–30 минут. За это время манка впитает часть жидкости и заметно набухнет.

  3. В отдельной посуде слегка взбейте яйцо с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.

  4. Соедините яичную смесь с набухшей манкой и тщательно перемешайте.

  5. Добавьте разрыхлитель. Тесто должно получиться густым, но достаточно мягким, чтобы его можно было выкладывать ложкой.

  6. Если масса слишком плотная, влейте 1–2 столовые ложки кефира. Если жидковатая — добавьте немного манки и дайте постоять ещё 5–10 минут.

  7. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на умеренно слабом огне.

  8. Столовой ложкой выкладывайте тесто, формируя небольшие круглые лепёшки толщиной около 1 см.

  9. Готовьте под крышкой примерно 3–4 минуты, пока нижняя сторона не станет золотистой, а верхняя немного не схватится.

  10. Аккуратно переверните лепёшки и жарьте ещё 3–4 минуты до готовности. Внутри не должно оставаться сырого теста.

  11. Переложите готовые лепёшки на тарелку. При желании посыпьте сахарной пудрой.

Подавайте сразу, пока корочка остаётся слегка хрустящей.

Почему манку нельзя сразу отправлять на сковороду

В отличие от пшеничной муки, манная крупа состоит из сравнительно крупных частиц. Им требуется время, чтобы впитать жидкость.

Если смешать манку с кефиром и сразу начать жарить, лепёшки могут получиться неоднородными: снаружи уже румяными, а внутри с заметными крупинками.

После получасового отдыха масса становится более пластичной, а готовая выпечка — нежнее.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после набухания манки оцените густоту теста, прежде чем добавлять разрыхлитель. Разные марки крупы впитывают жидкость неодинаково, поэтому иногда требуется чуть больше кефира. Правильная масса медленно сползает с ложки, а не растекается по сковороде.

Главная ошибка — слишком сильный огонь

Манка с сахаром довольно быстро подрумянивается. Поэтому на сильно разогретой сковороде лепёшки могут потемнеть снаружи, пока середина ещё остаётся сыроватой.

Лучше готовить на умеренно слабом огне под крышкой. Так тепло распределяется равномернее, а лепёшки успевают пропечься.

Не делайте их слишком толстыми. Для обычной сковороды достаточно слоя теста около 1 см.

Как добиться золотистой корочки

Для красивого цвета важно использовать немного масла и хорошо прогреть сковороду перед первой порцией.

При этом масла не должно быть слишком много: лепёшки должны жариться, а не плавать в нём.

Не переворачивайте их раньше времени. Дождитесь, пока нижняя сторона схватится, а края станут более плотными.

Если поверхность быстро темнеет, сразу уменьшите нагрев.

Можно ли заменить кефир молоком

Можно, но результат будет немного другим.

Кефир придаёт тесту лёгкую кислинку и помогает разрыхлителю работать эффективнее.

С молоком лепёшки получатся более нейтральными по вкусу. Для такого варианта лучше использовать примерно 200–220 мл молока на 180 г манки, а густоту оценивать после набухания.

Если хочется особенно мягкой текстуры, можно добавить столовую ложку сметаны.

Что добавить для более интересного вкуса

Базовый рецепт легко изменить с помощью простых добавок.

  • С яблоком: натрите половину небольшого яблока, слегка отожмите сок и вмешайте в готовое тесто.

  • С изюмом: добавьте 30–40 г предварительно промытого и обсушенного изюма.

  • С лимонной цедрой: используйте немного мелко натёртой цедры для свежего аромата.

  • С корицей: добавьте четверть чайной ложки молотой корицы вместе с сахаром.

Сочные ягоды лучше подавать отдельно, поскольку большое количество ягодного сока может сделать тесто слишком влажным.

Почему лепёшки иногда получаются плотными

Обычно причина в слишком густом тесте или недостаточном времени набухания крупы.

Если манки много, а жидкости мало, масса становится тяжёлой и плохо поднимается.

Ещё одна возможная причина — разрыхлитель, который давно хранится в открытой упаковке и потерял активность.

Чтобы лепёшки оставались мягкими, не добавляйте лишнюю крупу без необходимости и начинайте жарить вскоре после введения разрыхлителя.

С чем подавать манные лепёшки

Самый простой вариант — сметана с небольшим количеством мёда.

Также подойдут ягодное варенье, домашний джем или натуральный йогурт с кусочками фруктов.

Если хочется превратить лепёшки в десерт, можно дополнить их бананом, растопленным шоколадом или ягодным соусом.

Сахара в самом тесте немного, поэтому сладость удобно регулировать при подаче.

Как хранить и разогревать

Лучше всего манные лепёшки есть свежими. После остывания они становятся немного плотнее, хотя сохраняют приятный вкус.

Оставшиеся лепёшки можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике до двух дней.

Разогревайте их на сухой сковороде под крышкой на небольшом огне по 1–2 минуты с каждой стороны. Так они снова станут мягкими и тёплыми.

Сладкие лепёшки из манки — простой способ приготовить необычный завтрак без сложного теста и духовки. Достаточно смешать крупу с кефиром, дать ей набухнуть и обжарить небольшие порции на сковороде. Получается нежное домашнее угощение с аппетитной золотистой корочкой.

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