Капусту больше не шинкую для салата: режу крупными ломтиками и запекаю под сыром

Белокочанная капуста обычно отправляется в салат, суп или на сковороду для тушения. Но стоит нарезать кочан толстыми круглыми ломтиками и запечь с сыром, как привычный овощ превращается в необычный гарнир. Края слегка подрумяниваются, середина становится мягкой, а сверху появляется аппетитная сырная корочка.

Такое блюдо иногда называют капустными стейками. Для него не нужно разбирать кочан на листья, долго шинковать или предварительно отваривать. Вся подготовка занимает около 10 минут, а остальную работу делает духовка.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

белокочанная капуста — 1 небольшой кочан весом около 800 г;

твёрдый сыр — 120 г;

сметана — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сушёный тимьян или итальянские травы — ½ ч. л.

Лучше выбирать плотный кочан с сочными листьями. Молодая капуста приготовится немного быстрее, а зимним сортам может потребоваться дополнительное время.

Как приготовить капустные стейки под сыром

Удалите повреждённые наружные листья капусты, вымойте кочан и обсушите. Нарежьте его поперёк на круглые ломтики толщиной примерно 2–2,5 см. Старайтесь, чтобы часть кочерыжки удерживала листья вместе. Застелите противень пергаментом и разложите капустные ломтики в один слой. Смешайте растительное масло с паприкой, солью, перцем и сушёными травами. Смажьте капусту пряным маслом с обеих сторон, стараясь не разрушить ломтики. Разогрейте духовку до 200 °C. Отправьте противень на средний уровень на 20–25 минут. Пока капуста запекается, натрите сыр на крупной тёрке. Сметану смешайте с измельчённым чесноком. Достаньте противень. К этому моменту капуста должна заметно размягчиться, а края — начать подрумяниваться. Распределите по поверхности каждого ломтика немного сметанного соуса. Посыпьте тёртым сыром и верните противень в духовку ещё на 8–12 минут. Когда сыр расплавится и приобретёт золотистый оттенок, проверьте капусту ножом. Он должен легко входить в самую толстую часть ломтика. Дайте готовому блюду постоять 3 минуты и аккуратно переложите на тарелки широкой лопаткой.

Подавайте капустные стейки горячими, пока сыр остаётся мягким.

Почему капусту лучше запекать в два этапа

Если сразу покрыть сырую капусту сыром, он может сильно подрумяниться ещё до того, как плотные листья успеют размягчиться.

Поэтому сначала ломтики запекают с маслом и специями, а сыр добавляют ближе к концу приготовления.

За первые 20–25 минут капуста теряет часть влаги, становится нежнее и приобретает лёгкий сладковатый вкус. После этого достаточно нескольких минут, чтобы получить румяную сырную корочку.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не срезайте кочерыжку полностью перед запеканием. Именно она помогает удерживать листья вместе. После приготовления слишком плотную центральную часть можно просто оставить на тарелке.

Главная ошибка — слишком тонкие ломтики

Если нарезать капусту толщиной меньше сантиметра, она может распасться на отдельные листья ещё до отправки в духовку.

К тому же тонкие кусочки быстрее подсыхают и могут подгореть по краям.

Оптимальная толщина — около 2–2,5 см. Такие ломтики удобнее переворачивать и переносить на тарелку.

Слишком толстые стейки тоже не лучший вариант: середина будет долго оставаться плотной.

Какой сыр лучше использовать

Для запечённой капусты подходят гауда, эдам, российский сыр и моцарелла для пиццы.

Если хочется получить тягучую сырную шапку, выбирайте моцареллу. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного пармезана.

Хорошее сочетание — 90 г обычного твёрдого сыра и 30 г пармезана.

Не стоит выкладывать сыр слишком толстым слоем. Он должен дополнять вкус капусты, а не полностью его перекрывать.

Как сделать капусту мягкой внутри и румяной снаружи

Главное — не укладывать ломтики вплотную друг к другу. Между ними должно оставаться немного свободного пространства.

Если противень переполнен, капуста будет скорее пропариваться в собственной влаге, чем подрумяниваться.

Также важно хорошо разогреть духовку заранее.

Для плотной зимней капусты время первого запекания иногда приходится увеличивать на 5–10 минут. Ориентируйтесь не только на часы, но и на мягкость листьев.

Чем заменить сметанный соус

Сметана с чесноком делает блюдо более нежным, но можно использовать и другие варианты.

Йогуртовый соус: густой натуральный йогурт с чесноком и зеленью.

Горчичный: сметана с половиной чайной ложки зернистой горчицы.

Томатный: немного густого томатного соуса с базиликом.

Без соуса: только оливковое масло, специи и сыр.

Если используете жидкий соус, наносите его тонким слоем, чтобы капуста не стала водянистой.

С чем подавать запечённую капусту

Капустные стейки можно подать как самостоятельное овощное блюдо или гарнир.

Они хорошо сочетаются с запечённой курицей, рыбой, мясными котлетами и грибами.

Для более сытного ужина дополните капусту отварным картофелем или рисом.

А если хочется лёгкого блюда, достаточно добавить свежие помидоры и зелень.

Можно ли приготовить заранее

Капусту можно нарезать и смазать пряным маслом за несколько часов до приготовления. До запекания храните подготовленные ломтики в холодильнике.

Готовое блюдо лучше съедать сразу: после повторного разогрева сырная корочка становится менее выразительной.

Остатки можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике до 2–3 дней. Разогревать удобнее в духовке при 180 °C около 10 минут.

Запечённая капуста под сыром — пример того, как простой овощ можно приготовить совершенно по-новому. Вместо привычной шинковки достаточно нарезать кочан крупными ломтиками, добавить специи и отправить в духовку. Получается нежная капуста с румяными краями и ароматной сырной корочкой.

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