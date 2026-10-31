Капусту больше не шинкую для салата: режу крупными ломтиками и запекаю под сыром
ПроКазань
Белокочанная капуста обычно отправляется в салат, суп или на сковороду для тушения. Но стоит нарезать кочан толстыми круглыми ломтиками и запечь с сыром, как привычный овощ превращается в необычный гарнир. Края слегка подрумяниваются, середина становится мягкой, а сверху появляется аппетитная сырная корочка.
Такое блюдо иногда называют капустными стейками. Для него не нужно разбирать кочан на листья, долго шинковать или предварительно отваривать. Вся подготовка занимает около 10 минут, а остальную работу делает духовка.
Какие продукты понадобятся
На 4 порции:
белокочанная капуста — 1 небольшой кочан весом около 800 г;
твёрдый сыр — 120 г;
сметана — 3 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 2 ст. л.;
сладкая паприка — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
чёрный молотый перец — по вкусу;
сушёный тимьян или итальянские травы — ½ ч. л.
Лучше выбирать плотный кочан с сочными листьями. Молодая капуста приготовится немного быстрее, а зимним сортам может потребоваться дополнительное время.
Как приготовить капустные стейки под сыром
Удалите повреждённые наружные листья капусты, вымойте кочан и обсушите.
Нарежьте его поперёк на круглые ломтики толщиной примерно 2–2,5 см. Старайтесь, чтобы часть кочерыжки удерживала листья вместе.
Застелите противень пергаментом и разложите капустные ломтики в один слой.
Смешайте растительное масло с паприкой, солью, перцем и сушёными травами.
Смажьте капусту пряным маслом с обеих сторон, стараясь не разрушить ломтики.
Разогрейте духовку до 200 °C. Отправьте противень на средний уровень на 20–25 минут.
Пока капуста запекается, натрите сыр на крупной тёрке. Сметану смешайте с измельчённым чесноком.
Достаньте противень. К этому моменту капуста должна заметно размягчиться, а края — начать подрумяниваться.
Распределите по поверхности каждого ломтика немного сметанного соуса.
Посыпьте тёртым сыром и верните противень в духовку ещё на 8–12 минут.
Когда сыр расплавится и приобретёт золотистый оттенок, проверьте капусту ножом. Он должен легко входить в самую толстую часть ломтика.
Дайте готовому блюду постоять 3 минуты и аккуратно переложите на тарелки широкой лопаткой.
Подавайте капустные стейки горячими, пока сыр остаётся мягким.
Почему капусту лучше запекать в два этапа
Если сразу покрыть сырую капусту сыром, он может сильно подрумяниться ещё до того, как плотные листья успеют размягчиться.
Поэтому сначала ломтики запекают с маслом и специями, а сыр добавляют ближе к концу приготовления.
За первые 20–25 минут капуста теряет часть влаги, становится нежнее и приобретает лёгкий сладковатый вкус. После этого достаточно нескольких минут, чтобы получить румяную сырную корочку.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не срезайте кочерыжку полностью перед запеканием. Именно она помогает удерживать листья вместе. После приготовления слишком плотную центральную часть можно просто оставить на тарелке.
Главная ошибка — слишком тонкие ломтики
Если нарезать капусту толщиной меньше сантиметра, она может распасться на отдельные листья ещё до отправки в духовку.
К тому же тонкие кусочки быстрее подсыхают и могут подгореть по краям.
Оптимальная толщина — около 2–2,5 см. Такие ломтики удобнее переворачивать и переносить на тарелку.
Слишком толстые стейки тоже не лучший вариант: середина будет долго оставаться плотной.
Какой сыр лучше использовать
Для запечённой капусты подходят гауда, эдам, российский сыр и моцарелла для пиццы.
Если хочется получить тягучую сырную шапку, выбирайте моцареллу. Для более насыщенного вкуса можно добавить немного пармезана.
Хорошее сочетание — 90 г обычного твёрдого сыра и 30 г пармезана.
Не стоит выкладывать сыр слишком толстым слоем. Он должен дополнять вкус капусты, а не полностью его перекрывать.
Как сделать капусту мягкой внутри и румяной снаружи
Главное — не укладывать ломтики вплотную друг к другу. Между ними должно оставаться немного свободного пространства.
Если противень переполнен, капуста будет скорее пропариваться в собственной влаге, чем подрумяниваться.
Также важно хорошо разогреть духовку заранее.
Для плотной зимней капусты время первого запекания иногда приходится увеличивать на 5–10 минут. Ориентируйтесь не только на часы, но и на мягкость листьев.
Чем заменить сметанный соус
Сметана с чесноком делает блюдо более нежным, но можно использовать и другие варианты.
Йогуртовый соус: густой натуральный йогурт с чесноком и зеленью.
Горчичный: сметана с половиной чайной ложки зернистой горчицы.
Томатный: немного густого томатного соуса с базиликом.
Без соуса: только оливковое масло, специи и сыр.
Если используете жидкий соус, наносите его тонким слоем, чтобы капуста не стала водянистой.
С чем подавать запечённую капусту
Капустные стейки можно подать как самостоятельное овощное блюдо или гарнир.
Они хорошо сочетаются с запечённой курицей, рыбой, мясными котлетами и грибами.
Для более сытного ужина дополните капусту отварным картофелем или рисом.
А если хочется лёгкого блюда, достаточно добавить свежие помидоры и зелень.
Можно ли приготовить заранее
Капусту можно нарезать и смазать пряным маслом за несколько часов до приготовления. До запекания храните подготовленные ломтики в холодильнике.
Готовое блюдо лучше съедать сразу: после повторного разогрева сырная корочка становится менее выразительной.
Остатки можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике до 2–3 дней. Разогревать удобнее в духовке при 180 °C около 10 минут.
Запечённая капуста под сыром — пример того, как простой овощ можно приготовить совершенно по-новому. Вместо привычной шинковки достаточно нарезать кочан крупными ломтиками, добавить специи и отправить в духовку. Получается нежная капуста с румяными краями и ароматной сырной корочкой.
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