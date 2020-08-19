Роспотребнадзор Татарстана выступил за проведение школьных линеек, но назвал условия

Вопрос о том, состоятся ли в Татарстане школьные линейки, сегодня прокомментировали на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Замглавы руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что окончательное решение будет принято профильным министерством - Министерством образования и науки Татарстана. Однако со стороны Роспотребнадзора запрета на проведение 1 сентября не поступало.

"Мы за то, чтобы провести линейки для первоклашек, поскольку все-таки это праздник для них – День знаний. Лишать их этого праздника не совсем правильно с учетом того, что ситуация у нас на сегодня стабильная", - отметила представитель ведомства.

Она также сообщила, что необходимо при этом соблюсти все меры профилактики. Например, провести линейки можно только в "наиболее значимых" классах - это первый класс и выпускные 9-ый и 11-ый, само мероприятие при хороших погодных условиях должно проводиться на улице, родители должны находится в масках, а сами участники - с соблюдением социальной дистанции.

Напомним, что до этого мэр города Ильсур Метшин объявил о том, что празднования в честь начала школьного года не будет.