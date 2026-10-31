Метеорит из Сахары помог ученым изучить древнюю кору Марса

В пустыне Сахара на территории Мали нашли марсианский метеорит, возраст которого превышает 4,11 млрд лет. Образец получил название Teg 001 и, по оценкам исследователей, является фрагментом древней коры Марса. О находке американские ученые рассказали в статье для журнала Science.

Метеорит весом около 800 граммов обнаружили возле заброшенного города Тагаза. Он состоит из триклинного полевого шпата и клинопироксена. Эти минералы имеют необычные для марсианских пород структуру и химический состав.

Исследованием руководил профессор Университета штата Нью-Мексико Карл Эйджи. Его команда изучила несколько сотен метеоритов, собранных в последние годы в удаленных районах Земли. Анализ показал, что Teg 001 относится к крайне редким образцам древних марсианских пород.

До этой находки ученым были известны два подобных метеорита: ALH 84001 из Антарктиды и NWA 7034 из Марокко, получивший название «Черная Красавица». Возраст пород первого оценивается примерно в 4,1 млрд лет, а отдельные части второго сформировались более 4,3 млрд лет назад.

Химические и изотопные особенности Teg 001 позволяют предположить, что он происходит из древней коры Марса. Возможным местом его формирования ученые называют район рядом с равниной Эллада, появившейся после столкновения планеты с крупным астероидом. Удар сформировал кратер диаметром около 2,3 тыс. км и глубиной 7 км.

Дальнейшее изучение образца может помочь восстановить историю охлаждения марсианских недр и изменения состава мантии. Кроме того, в метеорите обнаружили следы взаимодействия минералов с жидкой водой. Это представляет интерес для исследования условий, которые могли существовать на Марсе миллиарды лет назад, сообщает "Самара Онлайн 24".