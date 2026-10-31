Ученые MIT предложили беспроводную систему управления протезами

Специалисты Массачусетского технологического института в США разработали способ управления протезами с помощью имплантируемых магнитов. Система определяет положение мышц и отслеживает их сокращения, передавая данные без проводов.

В основе технологии — две миниатюрные магнитные бусины, которые имплантируют в организм, и набор небольших магнетометров, закрепляемых на конечности. Магниты имеют диаметр в несколько миллиметров и защищены инертной полимерной оболочкой. По словам исследователя MIT Кристофера Шаллала, для работы интерфейса требуется минимальное вмешательство в организм.

Ранее разработчики протезов использовали электроды на поверхности кожи, чтобы регистрировать электрические сигналы при сокращении мышц. Однако такие измерения не всегда обеспечивали точность, необходимую для надежного управления движениями и выполнения сложных задач. Размещение электродов внутри мышц могло бы повысить точность, но создавало бы дополнительные риски и неудобства.

Новую систему проверили в экспериментах с тремя людьми, потерявшими ступни. Она позволила отслеживать сокращения мышц бедра даже на большой глубине. Добровольцы быстро научились управлять компьютерным курсором и виртуальной моделью протеза ноги.

Исследователи надеются, что в дальнейшем разработка позволит пациентам с такой же точностью управлять реальными протезами, сообщает "Самара Онлайн 24".