Испанцы готовят из картошки и яиц толстый пирог: снаружи румяный, внутри нежный

Картофель и яйца есть почти в каждом холодильнике, но мало кто догадывается, что из этих простых продуктов можно приготовить настоящий испанский ужин. Никакого теста, духовки и сложных соусов: картошку сначала доводят до мягкости на сковороде, затем заливают яйцами и готовят под крышкой.

В Испании это блюдо называют тортилья де пататас. Внешне оно напоминает толстый румяный пирог, хотя на самом деле представляет собой картофельный омлет. Его едят горячим, тёплым и даже холодным, а для приготовления достаточно нескольких доступных ингредиентов.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

картофель — 500 г;

яйца — 5 шт.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

оливковое масло — 70–100 мл;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по желанию.

Для тортильи лучше выбирать картофель, который хорошо сохраняет форму после приготовления. Лук добавляют по желанию: в Испании существуют популярные варианты и с ним, и без него.

Как приготовить испанскую картофельную тортилью

Очистите картофель и нарежьте тонкими ломтиками толщиной около 3 мм. Слишком крупные кусочки будут готовиться дольше. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Разогрейте оливковое масло в сковороде на небольшом огне. Выложите картофель и лук. Готовьте 15–20 минут, периодически аккуратно перемешивая. Картофель должен стать мягким, но не покрыться хрустящей корочкой. Переложите готовые овощи в дуршлаг, установленный над миской, чтобы стекло лишнее масло. В глубокой миске слегка взбейте яйца с солью. Не нужно превращать их в густую пену. Добавьте тёплый картофель с луком к яйцам, осторожно перемешайте и оставьте на 5 минут. Возьмите антипригарную сковороду диаметром 20–22 см. Добавьте примерно столовую ложку масла, оставшегося после приготовления картофеля. Вылейте картофельно-яичную смесь, разровняйте поверхность и готовьте на небольшом огне около 5–7 минут. Когда нижняя сторона подрумянится, а края станут плотными, накройте сковороду большой плоской тарелкой. Осторожно переверните сковороду, удерживая тарелку, затем сдвиньте тортилью обратно на сковороду неподрумяненной стороной вниз. Используйте прихватки и действуйте вдали от горячего масла. Готовьте ещё 4–6 минут до золотистой корочки и полной готовности яичной массы.

Перед нарезкой дайте тортилье постоять около 5 минут. Так кусочки будут лучше держать форму.

Почему картофель сначала готовят отдельно

Главное отличие испанской тортильи от обычного омлета — способ приготовления картофеля.

Его не кладут сырым в яичную смесь. Сначала ломтики медленно готовят в оливковом масле, пока они не станут мягкими.

При этом задача не в том, чтобы получить жареную картошку с хрустящей корочкой. Напротив, ломтики должны оставаться нежными и легко разделяться вилкой.

Именно такой картофель создаёт характерную мягкую текстуру готового блюда.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не торопитесь подрумянивать картофель на первом этапе. Если он начнёт активно жариться и подсыхать, тортилья получится менее нежной. Лучше уменьшить нагрев и дать ломтикам спокойно приготовиться.

Главная ошибка — слишком широкая сковорода

Если вылить смесь из пяти яиц и картофеля на большую сковороду, получится тонкая лепёшка, а не толстая испанская тортилья.

Для указанного количества продуктов лучше использовать посуду диаметром около 20–22 см.

Тогда картофельная масса распределится достаточно высоким слоем, а готовое блюдо будет напоминать небольшой пирог.

Однако слишком толстая тортилья требует более осторожного приготовления: на сильном огне поверхность может подгореть раньше, чем прогреется середина.

Нужно ли добавлять молоко или муку

В традиционную испанскую тортилью не добавляют ни молоко, ни муку.

Её основу составляют яйца и картофель. Именно они обеспечивают нужную консистенцию.

Мука сделает блюдо плотнее и изменит вкус, а лишнее молоко может привести к выделению жидкости во время приготовления.

Поэтому лучше придерживаться простого состава.

Как правильно перевернуть тортилью

Это самый ответственный момент приготовления.

Важно дождаться, пока нижняя сторона хорошо схватится, а края станут достаточно плотными.

Тарелка должна быть немного шире сковороды. Плотно прижмите её сверху, осторожно переверните конструкцию и затем верните тортилью на сковороду.

Если такой способ кажется неудобным, можно использовать две сковороды одинакового диаметра или специальную двойную сковороду для тортильи.

Главное — не пытаться переворачивать толстый картофельный омлет одной лопаткой: он может разломиться.

Почему тортилья разваливается при нарезке

Чаще всего причина в недостаточном количестве яиц или слишком крупных кусочках картофеля.

Яичная масса должна равномерно заполнять промежутки между ломтиками и связывать их.

Также не стоит нарезать тортилью сразу после снятия с огня.

Если дать ей постоять несколько минут, структура станет устойчивее, и кусочки получатся аккуратнее.

Что ещё можно добавить

Классическая тортилья хороша своей простотой, но домашний вариант легко разнообразить.

Можно добавить немного обжаренных шампиньонов, сладкого перца или зелени.

Интересный вкус получится с небольшим количеством тёртого сыра.

Однако слишком много дополнительных ингредиентов использовать не стоит: они могут нарушить соотношение картофеля и яиц.

С чем подавать испанскую тортилью

В Испании тортилью часто подают небольшими кусочками как закуску. Её также кладут между ломтиками хлеба, получая сытный бутерброд.

Дома блюдо можно дополнить свежими помидорами, огурцами или зелёным салатом.

Для более насыщенного вкуса подойдёт чесночный соус на основе натурального йогурта.

Оставшуюся тортилью необходимо убрать в холодильник в течение двух часов после приготовления. В закрытом контейнере её лучше хранить не дольше 2–3 дней.

Испанская картофельная тортилья доказывает, что для необычного ужина не нужны дорогие продукты. Несколько картофелин, яйца и немного терпения — и на столе появляется толстый румяный пирог с нежной картофельной серединой.

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