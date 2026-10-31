На Луне могут наладить выпуск полупроводников из местного сырья

Лунный грунт может стать сырьем для производства полупроводников и компонентов микроэлектроники. Об этом заявил академик РАН, руководитель Института физики полупроводников СО РАН Александр Латышев.

В составе реголита есть кремний, который потенциально можно использовать для изготовления материалов для фотоэлементов и микроэлектроники. Однако для запуска такого производства понадобятся специальные технологии извлечения и переработки вещества.

Академик также обратил внимание на преимущества космической среды. Естественный вакуум и резкие изменения температуры могут облегчить некоторые технологические процессы. Еще одним плюсом может стать экологичность: выбросы при производстве не будут накапливаться в земной атмосфере.

При этом для реализации идеи необходимо решить сложные инженерные задачи. Среди них — переработка лунного грунта, контроль условий выращивания кристаллов и обеспечение производства энергией. В качестве одного из вариантов энергоснабжения рассматриваются мини-атомные станции. Как отметил Латышев, Курчатовский институт готов развернуть подобные установки.

Кроме того, предстоит разработать логистическую систему для доставки оборудования на Луну и транспортировки готовой продукции обратно на Землю.

О перспективах подобных технологий говорят на IV Научно-производственном форуме «Золотая долина», который проходит 29 и 30 октября 2026 года в Новосибирском государственном университете. В программе — обсуждение промышленных технологий, внедрения научных разработок и взаимодействия научных организаций с бизнесом, сообщает "Самара Онлайн 24".