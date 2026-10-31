Не выбрасываю оставшуюся овсяную кашу: добавляю яблоко и корицу — получаются мягкие оладьи

Утренняя овсянка осталась в кастрюле, а на следующий день есть её уже никто не хочет? Не спешите выбрасывать кашу. С одним яблоком, яйцом и щепоткой корицы она превращается в мягкие домашние оладьи с приятным фруктовым ароматом.

Особенно удачно этот рецепт получается из густой овсянки, которая успела постоять в холодильнике. Такая каша хорошо держит форму, поэтому тесто не растекается по сковороде. А яблоко добавляет естественную сладость и делает середину нежнее.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 небольших оладий:

готовая овсяная каша — 300 г;

яблоко — 1 среднее;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 2–3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л. по желанию;

молотая корица — ½ ч. л.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль — небольшая щепотка;

растительное масло — для жарки.

Подойдёт овсянка, сваренная как на воде, так и на молоке. Если каша уже сладкая, дополнительный сахар можно не добавлять.

Как приготовить овсяные оладьи с яблоком

Переложите охлаждённую овсяную кашу в глубокую миску. Если она застыла плотным комком, разомните вилкой. Вымойте яблоко, удалите сердцевину и натрите мякоть на крупной тёрке. Кожицу можно оставить, если она тонкая. Если яблоко выделило много сока, слегка отожмите натёртую мякоть. Добавьте яблоко к овсянке, разбейте яйцо и тщательно перемешайте. Всыпьте корицу, соль и при необходимости сахар. Добавьте две столовые ложки муки и разрыхлитель. Перемешайте до получения густого теста. Если масса плохо держит форму, всыпьте ещё немного муки. Тесто должно медленно сползать с ложки, а не свободно растекаться. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на умеренно слабом огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи толщиной около 1 см. Жарьте под крышкой примерно 3–4 минуты с одной стороны до золотистой корочки. Аккуратно переверните и готовьте ещё 3–4 минуты, пока оладьи полностью не пропекутся внутри. Переложите на тарелку и подавайте тёплыми со сметаной, йогуртом или мёдом.

Почему вчерашняя овсянка подходит даже лучше свежей

После охлаждения овсяная каша обычно становится заметно гуще. Это происходит благодаря крахмалу и растворимым пищевым волокнам, которые связывают воду.

В результате получается удобная основа для оладий: она не требует большого количества муки и легко соединяется с другими ингредиентами.

А вот только что сваренная жидкая овсянка может сделать тесто слишком влажным. Её лучше предварительно остудить и при необходимости дать немного загустеть.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если используете густую кашу из крупных овсяных хлопьев, слегка разомните её вилкой перед добавлением остальных ингредиентов. Так оладьи будут лучше держать форму, но сохранят приятную текстуру.

Главная ошибка — слишком сочное яблоко

Яблоки разных сортов содержат неодинаковое количество влаги.

Если добавить очень сочный фрукт вместе со всем выделившимся соком, тесто может стать жидким. Тогда оладьи будут расползаться по сковороде, а переворачивать их окажется сложно.

Поэтому натёртое яблоко лучше слегка отжать, особенно если каша сама по себе мягкая.

Для этого рецепта хорошо подходят кисло-сладкие сорта с плотной мякотью. Они придают оладьям приятный вкус и не превращаются в пюре сразу после натирания.

Как сделать оладьи румяными, но не сухими

Овсяные оладьи не любят слишком сильного нагрева. Сахар и фруктовые соки быстро подрумяниваются, поэтому поверхность может потемнеть раньше, чем приготовится середина.

Используйте умеренно слабый огонь и небольшое количество масла.

Не делайте оладьи слишком крупными или толстыми. Небольшие порции легче переворачивать, и они равномернее прогреваются.

Крышка помогает сохранить мягкость, но в конце жарки её можно ненадолго снять, чтобы поверхность стала более румяной.

Можно ли приготовить без сахара

Да, особенно если яблоко достаточно сладкое, а овсянка уже приготовлена с сахаром.

Для дополнительного аромата можно добавить немного ванили или щепотку мускатного ореха.

Корица тоже хорошо подчёркивает яблочный вкус, поэтому оладьи не кажутся пресными даже без большого количества подсластителей.

Если хочется сделать блюдо слаще, лучше подать его с небольшим количеством мёда или ягодного соуса.

Чем заменить пшеничную муку

Вместо обычной муки можно использовать овсяную.

Она хорошо сочетается с основными ингредиентами и делает вкус более насыщенным.

Другой вариант — измельчить сухие овсяные хлопья в блендере до состояния мелкой крошки.

Но учитывайте, что овсяная мука впитывает влагу постепенно. После её добавления тесту полезно дать постоять 5–7 минут, а затем проверить густоту.

Что ещё можно добавить в тесто

Яблоко и корица — классическое сочетание, но рецепт легко разнообразить.

С изюмом: добавьте 20–30 г промытого и обсушенного изюма.

С бананом: замените половину яблока небольшим количеством размятого спелого банана.

С орехами: вмешайте столовую ложку мелко рубленых грецких орехов.

С ванилью: добавьте немного ванильного сахара для более выраженного десертного аромата.

Не стоит добавлять сразу много фруктов: избыток влаги ухудшит консистенцию теста.

Можно ли запечь овсяные оладьи

Если не хочется жарить на масле, выложите небольшие порции теста на противень с пергаментом.

Выпекайте при 180 °C примерно 15–20 минут, ориентируясь на размер оладий. При необходимости аккуратно переверните их ближе к концу приготовления.

В духовке они получатся менее румяными, чем на сковороде, зато будут напоминать мягкое овсяное печенье.

Как хранить и разогревать

Для приготовления используйте только кашу, которую после варки своевременно охладили и убрали в холодильник. Если овсянка простояла всю ночь при комнатной температуре, готовить из неё оладьи не следует.

Лучше всего использовать оставшуюся кашу на следующий день.

Готовые оладьи храните в закрытом контейнере в холодильнике до двух дней. Разогревайте на сухой сковороде под крышкой или в духовке при невысокой температуре.

Овсяные оладьи с яблоком и корицей — удобный способ превратить остатки завтрака в новое блюдо. Несколько простых ингредиентов, 15 минут у плиты — и вместо привычной каши на столе появляются мягкие, ароматные оладьи с золотистой корочкой.

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