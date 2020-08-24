Свежие данные по коронавирусной инфекции в Татарстане

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего на территории республики зарегистрировано 6308 случаев COVID-19, 57 из них скончались после заражения. Выздоровевших - 5128 человека.

"Все идет стабильно. Поток пациентов, как вы знаете, безусловно падает", - добавил также заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Напомним, что с сегодняшнего дня для лиц старше 65-ти лет отменили режим самоизоляции.