В суд Казани второй день подряд приходят сообщения о минировании. Здание вновь эвакуировали

Вахитовский районный суд Казани снова эвакуировали. Причиной стало письмо, пришедшее на почту ведомства. Об этом передают "Бизнес-онлайн".
"Заминировано здание суда и пять торговых центров в городе", - сказано в почтовом письме.
На место выехали спецслужбы. Люди из здания эвакуированы, улица Лесгафта перекрыта, сообщают в издании. Накануне письмо пришло на почту всем районным судам, за исключением Московского. Заседания, запланированные на день, большей частью были перенесены.
Кроме судов, сообщалось, что заминированы аэропорт, вокзалы, мосты, отделения почты и Сбербанка. Эта информация не подтвердилась. Адрес сегодняшнего отправителя совпадает со вчерашним, сообщает издание.
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