В Татарстане спасены пожилые люди, попавшие в шторм на резиновой лодке

Пожилая пара, мужчина 93 лет и женщина 80 лет, отправились в плавание по Волге на резиновой лодке от города Тетюши. Во время штормового ветра лодка застряла в камышах рядом с селом Большие Тарханы, и для спасения пары потребовалась помощь спасателей.

Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, спасатели ЗПСО №1 обнаружили супругов и безопасно доставили их обратно в Тетюши. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

Источник: Татар-информ.