В Татарстане спасены пожилые люди, попавшие в шторм на резиновой лодке
Пожилая пара, мужчина 93 лет и женщина 80 лет, отправились в плавание по Волге на резиновой лодке от города Тетюши. Во время штормового ветра лодка застряла в камышах рядом с селом Большие Тарханы, и для спасения пары потребовалась помощь спасателей.
Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, спасатели ЗПСО №1 обнаружили супругов и безопасно доставили их обратно в Тетюши. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.
Источник: Татар-информ.
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