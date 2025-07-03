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В Татарстане спасены пожилые люди, попавшие в шторм на резиновой лодке

В Татарстане на Волге спасли пожилых супругов, ...

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Пожилая пара, мужчина 93 лет и женщина 80 лет, отправились в плавание по Волге на резиновой лодке от города Тетюши. Во время штормового ветра лодка застряла в камышах рядом с селом Большие Тарханы, и для спасения пары потребовалась помощь спасателей.

Как сообщают в ГУ МЧС России по РТ, спасатели ЗПСО №1 обнаружили супругов и безопасно доставили их обратно в Тетюши. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась.

Источник: Татар-информ.

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