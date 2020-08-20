Президент Татарстана лишился права утверждать в должности прокурора республики

Закон "О порядке согласования кандидатуры для назначения на должность Прокурора РТ" признан утратившим силу. Об этом стало известно на заседании Госсовета РТ.

Законопроект был внесен Прокуратурой республики в целях приведения законодательства республики в соответствие федеральным после изменения некоторых положений в Конституции РФ от 4 июля 2020-ого года.

С законом депутатов ознакомил действующий Прокурор РТ Илдус Нафиков. По его словам, прокуроры субъектов РФ назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности Президентом РФ. Это значит, что Президент республики утратил право назначать в должности самостоятельно.

Отметим, что ранее Генеральный Прокурор РФ должен был согласовать кандидатуру с главной региона.