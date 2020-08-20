В Казани «по горячим следам» задержали мужчину, накануне жестоко убившего своего знакомого

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники казанской полиции по "горячим следам" задержали местного жителя, который подозревается в убийстве охранника бизнес-центра на улице Яхина. Об этом сообщают в службе УМВД РФ по РТ.

Известно, что вчера рано утром в полицию поступило сообщение о том, что в центре города на улице Яхина обнаружено тело мужчины. Он был до смерти забит палкой и скончался от черепно-мозговой травмы. Сотрудники органов, изучив первоначальную информацию и записи с камер уличного видеонаблюдения, предположили вероятный маршрут подозреваемого и задержали.

Им оказался 36-летний житель города. Ранее он судился за кражу и нарушение правил дорожного движения. В совершенном преступлении мужчина признался. Сообщил, что убил знакомого после внезапного конфликта.

По факту убийства заведено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.