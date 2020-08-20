Стало известно, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ

Течение коронавирусной инфекции отличается от гриппа и ОРВИ симптомами и продолжительностью заболевания. Об этом сообщил главный врач одной из московских клиник Татьяна Романенко изданию "Lenta.ru".

По ее словам, COVID-19, ОРВИ и сезонный грипп на начальном этапе выглядят почти одинаково: легкая слабость, недомогание, невысокая температура. Основные различия начинаются в последующие дни. Например, простуда и иные респираторные вирусные инфекции обычно сопровождаются небольшим повышением температуры, насморком, першением в горле, миалгией, иногда - диареей и другими нарушениями стула.

При легкой форме COVID-19 происходят потеря обоняния и вкуса, появляется апатия. При тяжелой температура повышается до 38,5-39 градусов, сопровождается кашлем, одышкой, ощущением нехватки воздуха. В последнем случае врач настоятельно рекомендует госпитализацию для дальнейшего лечения в стенах больницы под постоянным контролем.

Грипп отличается от коронавирусной инфекции головными болями и ломотой во всем теле. Болезнь начинается резко с высокой температуры, мигрени, болях в мышцах и суставах. Кашель может отсутствовать, сообщает изданию спикер.

Напомним, что ранее были названы основные противопоказания при прививке коронавируса.