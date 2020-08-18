В Татарстане госинспектор спас рыбака, лодка которого перевернулась посреди реки

Сегодня днем в ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба - прим. ред.) Зеленодольского района по системе 112 поступил сигнал от очевидца. Он сообщил, что в районе железнодорожного моста реки Волги со стороны города Зеленодольск перевернулась лодка с рыбаком.

На место происшествия прибыл госинспектор Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ Руслан Халиков. Сотрудник органов извлёк мужчину из воды примерно в 200 метров от берега.

Пострадавшим оказался мужчина 1956 года рождения. Медицинская помощь не потребовалась.